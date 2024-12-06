首合作開騷互相出賣 吳業坤脫衣騷肌 胡鴻鈞公開招親

【明報專訊】吳業坤（坤哥）和胡鴻鈞由參加無綫選秀節目《超級巨聲2》至今，相識14年，終有機會合作開騷，周日（8日）假麥花臣場館舉行《GROW WITH THE FLOW 演唱會─香港站》，二人預告內容相當豐富，除互爆秘聞，為滿足歌迷更無所不用其極。胡鴻鈞稱演唱會以坤哥騷肌做賣點，坤哥則說要在各地為胡鴻鈞公開招親；胡鴻鈞笑認open，樂於到處留情。

記者：林祖傑

胡鴻鈞表示與坤哥相識至今，一直見證對方經歷人生不同階段，從以前比賽，坤哥一個人坐埋一邊，到飲醉周圍瞓，現在已成為人夫，胡鴻鈞笑言：「即係睇住佢大，見住佢壞。」坤哥承認參賽時性格比較「摺」，經常掛住打機，「當時是真毒男，不是偽毒，胡鴻鈞會經常帶我出去，介紹很多朋友給我認識，看到舊照，原來10年前已見過JW（王灝兒），一齊唱過K，好有趣，他令我早點適應這個成年人世界，其實是他帶壞我，今次開騷會在台上道出這些鮮為人知的事，秘密絕對有，相信會很有趣，多數都是他整蠱我，佢試過好衰改了我的電話密碼，手機鎖了一整天，好過分」。

胡稱坤哥被騙後變醒目

胡鴻鈞解釋自己用心良苦，坤哥被他呃過後，現在變得很醒目，當時只是幫好友急速成長。坤哥稱首奪叱咤「我最喜愛的男歌手」至今已10年，當年得獎爆喊至眼鏡起霧成熱話，想到入行後的經歷相當感觸，相信今次在台上會忍不住喊，「我已做了矯視，現在眼鏡已沒有鏡片，不會再出事」。二人出道後一直想合作開騷，惟遲遲未能成事，一等便14年，坤哥笑稱見胡鴻鈞在內地發展不錯，便想叨光，胡鴻鈞反指一直等對方有期，坤哥說：「兜兜轉轉，大家又簽了邵氏經理人，這也是契機，終於等到緣分來，覺得是good timing，如果早開，就沒有這麼多內容和觀眾分享，此時開騷亦配合到演唱會主題，我們決定舉辦一個如歌迷見面會的騷，與粉絲近距離接觸，希望去到更多不同地方，與世界各地不同歌迷見面。」

雙方母親成好友傾兒女經

胡鴻鈞與坤哥透露今次開騷準備了很多粉絲從未於現場聽過他們表演的歌，絕對不會參照各自的個人騷「炒冷飯」，既然玩回憶殺，當然少不了盡邀請所有「巨星幫」到場紀念一下，盼能即興請昔日戰友上台敘舊。可會邀請許廷鏗？胡鴻鈞說：「我們不同屆，不過冇所謂，盡可能每一名『巨星幫』的朋友都邀請。」

兄弟情始於參加《超級巨聲2》，因而連雙方母親都成為好友，坤哥說：「由認識至今，我們一直都好friend，連我們的媽媽都friend埋，變了飲茶腳。」胡鴻鈞稱兩個媽媽之間經常分享自己兒子的事，笑說：「兩個阿媽的友誼都14年，傾偈可以傾啲咩吖？咪係傾個仔囉！好似傾吓坤哥結婚買樓咁，但就冇傾催我結婚嗰啲。」

坤哥已成家立室，胡鴻鈞仍孤家寡人，他認為這方面不能強求，要看緣分，坤哥建議：「可以在不同站幫他招親，藝人好多另一半都是歌迷。」胡鴻鈞笑言：「處處留情？都好喎，攞我出嚟賣囉，我對所有嘢都open嘅。」

演唱會變粉絲福利會

胡鴻鈞笑稱今次開騷以坤哥騷肌做賣點，「主要是坤哥的脫衣騷，我只是陪襯，他9月已開始操肌，好積極想滿足每個歌迷的欲望，我到時就負責幫手做中介，即係如果有歌迷想佢除衫，坤哥唔肯出嚟，我就拉佢上台，我係願望樹，為每個歌迷實現願望」。

坤哥稱應承騷肌無得返轉頭，唯有盡做，香港站唔得就留待下一站，「都是以粉絲為主，開騷前讓粉絲留言希望想有什麼互動，假設有粉絲想彈琴，就邀請上台彈，想和我們跳舞亦都冇問題」。若有粉絲要求攬攬惜惜呢？他笑道：「話唔可以，但惜落嚟都冇辦法，除了回憶殺之外，就是粉絲福利會。」

場地提供：囍雲軒．HEYA@The ONE