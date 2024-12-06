【娛樂場】《港產電影咖》從業員論盡影圈「喜起樂落」

【明報專訊】黎軒朗和曾嘉敏主持港台節目《港產電影咖》，每集邀請不同崗位的港產片從業員，帶聽眾走入五光十色的光影世界。最近訪問了剛上映的《爸爸》導演翁子光和演員蘇文濤，除講戲經，還探討「電影製作融資計劃」。

黎軒朗跟《明報》分享當主持感受，「電影訴說人的故事，也訴說城市故事，我喜歡沉浸在光影世界中，感受人的七情六慾，與戲中人同喜同悲，觸碰人與人之間這種微妙的共振。生活在港的我一直被港產片『養大』，香港電影的獨特魅力除使我着迷，好多經典亦迷倒世界各地的電影愛好者。為了更親近電影，我曾參與籌辦『亞洲電影大獎』、主辦『香港兒童國際電影節』，認識了許多優秀的電影工作者。這次有機會主持《港產電影咖》，能夠訪問這些身處不同崗位的電影人，了解他們的創作歷程，藉他們的故事，透視香港電影工業的『前世今生』」。

訪陳果陳德森獲益良多

《港產電影咖》今年9月首播，第一集邀得電影監製兼導演陳果任嘉賓，分享如何透過電影捕捉香港的城市氛圍，以及表達對人的見解，黎軒朗說：「陳果導演往往在電影創作中顯現其獨特視角，透過作品思考社會、思考生活。這種理念由他第一部執導的《香港製造》開始，貫徹至今。我深受他所啟發，真切感受到電影的力量，好的電影能夠穿越銀幕，直搗人心。 」另一名令他留下深刻印象的嘉賓是導演陳德森，「他談到拍《十月圍城》，希望展現香港人在危難時刻的團結和勇氣。這部戲不僅講述一個歷史故事，更是對歷史的致敬，片中的角色為他們所堅持的理念而犧牲，深深觸動了陳德森。他為這部電影的堅持，也深深觸動了我，《十月圍城》拍攝過程歷經無數困難，各種事故致導演飽受情緒困擾，幸得不少電影圈中友好胼手胝足，協力完成這部戲，更奪得金像獎最佳電影。這部感動人心之作，正彰顯了香港電影人的團結精神」。

看到本地台前幕後眼中團火

不同崗位的電影人節目中分享創作喜樂與起落，都提到現今香港電影的處境，串流平台版圖的擴大和觀眾口味變化，傳統電影產業面臨許多挑戰。香港電影人需要思考如何在瞬息萬變的環境保持創新，這對每一名電影工作者，以至整個電影工業，都是考驗。可幸是每名嘉賓眼中都看到對港產片熱熾的火，引用董瑋主演電影《武替道》其中一句對白：「團火係唔可以熄㗎！」這團火匯聚這些熱愛香港電影的台前幕後，繼續為理想在夢工場打拼，搏盡無悔。

黎軒朗慶幸有《港產電影咖》這個平台，一班電影工作者可分享他們的故事和經驗，希望能拋磚引玉，有更多人關注電影工業的人和事，透過節目讓觀眾認識還有很多年輕創作人，為港產片注入新活力。

《港產電影咖》 逢周六晚8時正 港台第二台播出