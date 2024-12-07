原定大阪開騷 啓程失約 同事上門揭永隔 中山美穗倒斃住所浴缸 終年54歲

【明報專訊】經典日本片《情書》女星中山美穗，昨日被發現倒斃東京住所的浴缸，終年54歲。日本警方稱現場沒發現遺書及藥物，她身上也沒有外傷，初步推斷沒自殺迹象，稱可能是溺斃，將解剖確定死因。中山美穗原定昨晚在大阪開騷，死訊來得突然，外界大表震驚，《情書》導演岩井俊二發文悼念，美穗胞妹及曾演《精武英雄》的中山忍在胞姊寓所外哭着說：「事出突然，沒什麼可以說。」

文：蘇珮欣

中山美穗原定昨日下午在大阪舉行《Billboard Live中山美穗聖誕節音樂會2024》，昨早7時仍與事務所同事通訊，約好早上9時出發，乘坐新幹線往大阪，但她沒按時現身，同事前往其寓所查看，發現她倒臥浴室，隨即報警。

演唱會退票 事務所傍晚確認噩耗

警方接報到場後，發現中山美穗倒斃在放滿水的浴缸，當場證實死亡。警方透露現場沒發現遺書、藥物，遺體也沒有外傷，寓所亦沒有爆竊痕迹，初步推斷沒自殺迹象，也不涉及刑事罪案，推測她入浴時因溫度突變，休克導致溺斃，真正死因有待解剖確認。

中山美穗昨日原定在大阪開騷，分別於下午5時半及8時半舉行兩場，官方網站昨午指中山美穗因身體不適，取消演出，向已購票觀眾道歉。她所屬事務所Big Apple延至昨日傍晚才確認死訊，稱公司上下對突如其來事件，感到十分驚訝及傷心，稱中山美穗的死因仍待確認，懇請外界不要過度揣測。

中山美穗中一時在東京原宿被星探發掘，以模特兒身分加入演藝界。1985年首次參演電視劇《每次都會觸碰你》扮演不良少女，同年推出單曲《C》，以歌手身分出道，至今推出逾40張單曲及逾20張專輯，代表作之一包括與樂隊WANDS合唱的《比世界上任何人》，熱賣200萬張，鄭秀文及許志安分別翻唱成廣東歌《衝動點唱》及《唯獨你是不可取替》。中山美穗曾多次登上NHK電視台《紅白歌唱大賽》，與同代的女歌手南野陽子、淺香唯及工藤靜香，被封為「四大偶像」。

中山美穗縱橫歌影視界皆有佳績；電視方面，中山美穗主演的《偶像媽咪》、伙唐澤壽明拍《美味關係》均屬經典，之後又與金城武合演《二千年之戀》。伙木村拓哉演出的《沉睡的森林》，最高收視30.8%，還拿下日劇學院獎最佳女主角。伙拍豐川悅司演出的《Love Story》，由北川悅吏子編劇，平均收視亦達20.8%。

歌影視三棲 演《情書》紅遍亞洲

真正讓中山美穗紅遍亞洲則是岩井俊二執導的經典電影《情書》，片中她一人分飾兩角，講述一段遺忘了的「初戀」故事，不但票房大賣，更獲獎無數，為她帶來藍絲帶、報知等影后殊榮。當年在港曾連續上映超過8個月。之後她伙拍竹中直人演出《東京日和》，根據著名攝影師荒木經惟和太太陽子的攝影集改編，又與西島秀俊合演丈夫辻仁成編劇的《別了誘情人》。

中山美穗2002年與辻仁成結婚，其後移居法國，兒子2004年出世。2014年，中山美穗與辻仁成傳婚變，後者當時留長髮，打扮女性化；又盛傳中山美穗出軌，搭上音樂家涉谷慶一郎，男方更被拍得親吻美穗的頭髮及臉頰，表現親暱，最終美穗與辻仁成離婚，結束12年夫妻關係。

岩井俊二發文：約好重遊小樽

據日媒報道，中山忍昨晚8時許現身胞姊中山美穗寓所，見傳媒在場，她脫下帽子及口罩哭着說：「事出突然，沒有什麼可說。」然後登車離開。

中山美穗的死訊轟動演藝界，不少藝人在網上留言悼念，包括竹中直人、樂隊WANDS前成員上杉昇。《情書》導演岩井俊二在社交媒體X以英中韓日4語發文，「出道40周年、電影《情書》上映30周年，具有紀念價值的2025年即將來臨之際，我們約好趁着還有雪的時候，一起去小樽重遊舊地，然而，這樣的約定卻在我收到訃告的瞬間戛然而止。內心充滿了遺憾及驚訝，種種情緒湧上心頭，難以平靜，現在說出『請你安息』這句話，對我來說還為時過早。今晚，東京的天空下，我的思念與心意，將陪伴着你」。

據報中山美穗離世前一天更新社交媒體Instagram，上傳參觀展覽的照片，自言照片拍得不好，向網民道歉，還透露看展覽後的心情，「有兩三天，感覺內心被撕裂得難以平復，只能和一起去的朋友交流。照片拍得不好，但即使拍得再好，也無法表達出任何感受」。