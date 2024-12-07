【開箱】《自由》「艾蜜莉型廚」變紳士大盜

【明報專訊】《艾蜜莉在巴黎》第4季今年9月播畢，口碑每况愈下，卻無阻劇中扮演「型男大廚」的盧卡斯巴禾（Lucas Bravo）發展機會，繼《夏夫人的巴黎夢》、《幸福入場券》等電影後，上月1日在影視串流平台Prime Video上架的《自由》（Freedom），他亦擔正演出。

真人真事改編

《自由》根據真人真事改編，講述1980年代Bruno Sulak聯同拍檔Drago及女友Annie搶劫超市，以手法溫柔及從不使用暴力見稱，被稱為「紳士大盜」；他曾多次被捕，亦越獄成功，後來拍檔換成來自南斯拉夫的Steve，並改為搶劫珠寶店，其後再次身陷囹圄，越獄期間被獄警發現，最終墮樓身亡。

《希魔撞正殺人狂》法國女星美蘭妮羅蘭（Melanie Laurent）近年演而優則導，為Netflix拍攝《女盜三人行》之餘，繼《瘋女人的舞會》後又再跟Prime Video合作。並邀請憑《艾蜜莉在巴黎》爆紅的「型男廚師」盧卡斯巴禾（Lucas Bravo）扮演Bruno Sulak一角，可謂適合人選。美蘭妮表示大概10年前從Philippe Jaenada的一本小說才認識到Bruno的故事，質疑為何流行文化都忽略這個人物。盧卡斯自言最初獲邀演出《自由》也猶豫過，但美蘭妮說服他，每個人也有黑暗面，演出此片正好帶出自己這一面向。盧卡斯閱讀多點有關主角的資料後，認為終年才29歲的Bruno，搶劫超市和珠寶店，也不全然為錢，指他根本是反對資本主義，破壞制度。

盧卡斯巴禾片中演繹的Bruno Sulak，確是非一般劫匪，開場沒多久，超市兩名女員工到警署落口供，警方把一張Bruno的舊照給她們認人，兩名大嬸不斷向照片評頭品足，指劫匪比相中人靚仔及可愛，便教《叛譯者》伊雲艾圖（Yvan Attal）扮演的警察George啼笑皆非。Bruno不但搶劫時謙謙有禮，對待車手兼女友Annie，更十分深情，在獄中寫信給對方，都像情詩一樣。不過後來Annie被判緩刑，當等待Bruno再次逃獄後，兩人關係出現變化；當知道Bruno藉口陪她到康城度假，其實密謀跟Steve要搶劫當地的卡地亞專門店，Annie便執行李拂袖而去。之前兩人愛得死去活來，而且曾經一段長時間一起犯案，Annie何以突然出現這種反應，對於人物性格，似乎鋪排得並不足夠。

描寫得過分完美

另外，編導似乎把Bruno Sulak描寫得太過完美，不但對女友深情，對朋友亦忠義雙全；Bruno獲得自由後不惜劫獄，拯救逃獄未遂的囚友，還提供假護照及金錢給對方逃亡，堪稱大盜中的大慈善家。他亦視警察如無物，好幾次致電George，挑釁對方；被捕後甚至在火車上跟對方一起玩啤牌，Bruno不忘道出難抵軍旅生活，純因受不了別人頤指氣使，在他眼中，服膺於任何制度都是失去自由，或者正好解釋為何他三番四次被捕後都要越獄，而他最初的拍檔Drago及女友Annie，已對這種「追求自由」感到疲倦。