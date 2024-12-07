何超蓮新戲首映 家族成員現身力撐 竇驍低調到場 為太太整理頭髮超甜蜜

何超蓮主演電影《多想和你再見一面》在澳門舉行首映，母親三太陳婉珍、胞姊何超雲、孖生弟弟何猷啟，二房的何超瓊與何超鳳，四太梁安琪及何猷君齊現身支持。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】賭王何鴻燊女兒何超蓮首次進軍大銀幕，主演電影《多想和你再見一面》，故事以澳門回歸祖國25周年為題材，在內地和澳門取景。昨日何超蓮、此沙、曾志偉、劉亦淳聯同導演及監製，齊出席位於澳門具歷史價值的劇院舉行的首映禮。賭王家族成員包括三太陳婉珍、四太梁安琪，以及何超瓊、何超鳳、何超雲、何猷啟及何猷君齊踏紅地氈影大合照以示支持。超蓮首次成為電影女主角，丈夫竇驍到場支持但刻意避傳媒，不過竇驍被拍到在場內為超蓮整理頭髮，夫妻好甜蜜。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

竇驍匆匆入場沒行紅地氈，在場傳媒多次要求但仍未現身，不過竇驍在場內跟太太何超蓮互動的視頻在網上流傳，見他一身黑色打扮跟超蓮對視，更用雙手為太太整理頭髮，十分甜蜜。

超蓮首映前夕緊張失眠

超蓮受訪時稱仍未正式觀看自己的作品，自嘲在大銀幕上見到自己感覺尷尬又恐怖。她表示首次擔正，對票房大感壓力，首映前一晚更緊張至失眠。

昨日獲賭王家族成員現身支持，超蓮非常感動，透露龍鳳胎弟弟何猷啟也有客串，片中扮演沒對白的路人甲，「他當日等到凌晨3點才拍攝，可是鏡頭最終被導演剪走，但他沒失望。他客串沒有收酬勞，如果姊弟再合作，要看有沒有機會安排」。

只講電影 拒談婚變傳聞

超蓮表示丈夫竇驍沒參與演出。問到丈夫有否給與演戲意見？她即避談，「我有向曾志偉問好多意見就真，因為當時老公正在忙於拍劇。（有傳跟竇驍婚變，要否要澄清？）今日只講電影」。記者追問竇驍出現是否證明夫妻關係不變？以及竇驍患病要陪入院檢查的傳聞？超蓮一律避談。

曾志偉曾推演 以為扮賭王

曾志偉片中飾演超蓮的父親，他稱曾經推演，因誤以為是扮演其賭王父親何鴻燊。志偉對超蓮表現讚不絕口，「作為新人，她的表現是及格有餘，好有天分，可以吃這行飯。（會否斟超蓮拍劇？）她收好貴的，要付籌碼的（片酬）」。提到無綫日前發出公告，宣布無綫電視助理總經理（戲劇製作）曾勵珍獲委任執行董事。曾志偉表示主力講電影，暫沒有回應。

此沙有口福 戲裏戲外歎美食

內地演員此沙從北京飛來澳門出席首映禮，表示跟超蓮合作很開心，感覺她與片中角色Sandy有點相似。他難忘戲裏戲外都享用美食，志偉即大爆經常有人帶魚翅和鮑魚來探班。此沙慶幸沒增磅，「還好，拍戲期間只是胖了少許，因為片中我與Sandy是一對，所以會好好照顧超蓮。至於我們有沒有親熱戲，請入戲院觀看，希望大家多多支持」。超蓮表示只有一些擁抱鏡頭，志偉亦表示父女的親情抱抱很感人，令他落淚。沒有親熱鏡頭，是否怕惹丈夫呷醋？超蓮表示丈夫不會呷醋，稱竇驍和媽咪曾到片場探班，還帶來很多美食一齊享用。

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