每朝7時游走中環街頭 周潤發擺好相機等路人踩中「圈套」

【明報專訊】周潤發（發哥）近年興趣是跑步，經常被粉絲「野生捕獲」，其實發哥仍熱愛攝影，將於本月18日至明年1月2日舉行慈善攝影展，開幕禮當日會出席，攝影展收益扣除成本後撥捐慈善機構。主辦單位製作限量版展覽紙刊，展出的30幅攝影作品將以慈善義賣形式發售，每張均附有發哥的親筆簽名。發哥的攝影作品有價，2006年拍攝張藝謀導演的古裝片《滿城盡帶黃金甲》期間，捕捉了鞏俐的黑白化妝照片，該作品於2011年以318萬元拍賣。

發哥利用鏡頭捕捉香港清晨的獨特風景與人事物，以「香港‧晨」為題在海港城舉辦慈善攝影展。展覽以「香」、「港」、「晨」分為3個主題區，共展出30幅由發哥親自拍攝的作品，包括花卉、街頭拍攝及自拍系列。

慈善攝影展分3主題

自去年開始，發哥早上到中環運動會提前出門，游走於早上7時的街頭，捕捉與白天或夜晚截然不同的城市風景，他說：「整個中環與平日看見的完全不同，各行各業起身到這個金融區上班，我當演員前也曾在中環工作一段長時間，對我來說，這些街道承載着我的回憶。」早陣子中環的上班族會於清晨在街頭遇見發哥，他手持相機，專注於捕捉瞬間。從黑白菲林到數碼相機，他以淺景深的手法展現清晨城市的多樣面貌。

發哥分享攝影心得，街拍時習慣輕裝上陣，手中只有一部相機和兩支鏡頭。他拆解了一部舊式菲林相機，將其鏡頭光圈葉片移除，以全開光圈拍攝，達到獨特的淺景深效果。他形容這種拍攝方式帶來的分離感非常有趣，背景模糊而主體清晰，使中環在他的鏡頭下顯得虛幻而迷人。從前影黑白菲林相的他，即使現在轉用數碼相機，同樣是逐張逐張慢慢拍攝，不急不忙。他笑稱拍攝時就像在「打雀」（雀鳥攝影），預先想好構圖，設置好相機腳架後，耐心等待路人踩中他的「圈套」（對焦點）即按下快門；而大光圈讓他可縮短快門速度，捕捉最合感覺的瞬間。

分享30幅作品背後故事

發哥分享每幅作品背後的故事，特別提到展覽中的主要作品《無題》，是一張在黑雨中拍攝的維港照片，當時他在海港城的露天停車場，捕捉到對岸陰沉的天色與未亮的燈光，跟3艘顏色各異的天星小輪形成鮮明對比，他說：「我覺得這樣的機會非常難得，這就是攝影的魅力。」

展覽的3個主題區域中，「香」區是花卉攝影，展現了含苞待放的陸蓮和盛開的黃雛菊。「港」區捕捉中環清晨的忙碌景象，包括裙擺搖曳的女士、勤勉的清潔工及上班族。「晨」區的4幅「自拍」作品中，發哥透過玻璃的折射，讓自己融入畫面，展現攝影師與被攝者之間的微妙互動。

娛樂組

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