【娛樂場】「WeWeave編織生活節」 音樂甜品明信片

【明報專訊】距離聖誕節只有半個月，要準備好心情投入節日氣氛，音樂、美食，或給心裏牽掛的人送上暖心故事明信片連同窩心祝福。今明（12月7、8日）兩日在南豐紗廠舉行年度藝文盛事「WeWeave編織生活節」，帶來多元的本地音樂體驗，還有一眾本地甜品好匠的手藝，藉音樂、飲食及文化藝術編織「你想」的生活動力！

邀不同音樂人演出

「WeWeave編織生活節」以音樂體驗送上生活小確幸，兩日活動邀請不同音樂人表演，今次參與有一眾本地唱作歌手及獨立音樂單位，以各種曲風、個人風格為觀眾帶來新衝擊、新體會。率先登場是唱作女子組合Beanies成員陳樂頤（Georgina）與黃健怡（Winky），以甜美女聲娓娓道出女生心聲；她們雖是女子組合成員，但也是個體，各有音樂才華能獨當一面，推出個人創作歌曲。嶄新的音樂搭檔麗英×Goro聯同本地新晉音樂單位MAIA、Chick Chan及Dick Wong，爆發年輕音樂力量，無懼漸冷的天氣為現場氣氛加溫；樂隊Zpecial以連串充滿都市感的歌曲，引發大家共鳴。

兩創作歌手壓軸登場

周日則有全能唱作歌手吳林峰，樂迷對他不會陌生，近來他很努力做歌，推出新歌的密度可能稱得上今年之最，據知吳林峰將舉行音樂會，今次在「WeWeave編織生活節」是他的熱身演出。吳林峰以其獨特的嗓音唱出各種生活感悟，通過音樂給歌迷大大的擁抱，撫慰疲憊心靈。

當日還有糅合City-pop與爵士樂自成一格的獨立樂隊KOWLOON K，樂隊在2019年成立，是Indie band，隊名是隨意、即興，將Jazz Funk和多樣樂器的即興元素，糅合於流行曲旋律創作，不斷地實驗廣東歌的新可能。無論任何語言，KOWLOON K的歌曲也在圍繞活着的意義，以輕快隨性的表演將所有煩躁不安一掃而空。

壓軸登場的是兩名新世代實力唱作人Kiri T與Gordon Flanders，用他們的創作魂激發對生活的熱情。Kiri T今年推出的新歌《至少做一件離譜的事》YouTube點播有488萬。

9間人氣甜品店參與

「WeWeave編織生活節」的活動還有「就到聖誕——紗廠甜品祭」，音樂與甜品同樣具治癒人心的力量，後者還有味蕾的享受，更少不了拍照分享。這個甜品祭有9間人氣甜品店參與，現場還有幾款聖誕限定印章，在暖心故事的明信片上蓋上節日印記，親手為家人、朋友寫下祝福，為這個冬天增添聖誕氣氛，南豐紗廠會安排免費寄出這份獨特的聖誕心意，讓整個冬天都被愛包圍。

「WeWeave編織生活節」

地點：南豐紗廠

日期：12月7日及8日