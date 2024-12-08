林明禎缺席首映臨尾現身 彭發嘲「護照見鬼」好神奇

【明報專訊】林明禎主演電影《手機見鬼》將上映，原定前晚聯同導演彭發到尖沙嘴的戲院出席首映禮，但臨時以不見護照為由缺席，令彭發大表不滿，嘲奇怪過拍鬼片，可能是「護照見鬼」。電影完場前，林明禎忽然現身戲院門外，跟粉絲合照，之後在社交平台發文就失場致歉，一度稱是航班及護照問題。昨日再發文指護照最終找到，趕最快航班來港赴戲院。彭發證實林明禎曾到場，但大會為免混亂，未有安排她亮相。

記者：柯美

林明禎前晚在《手機見鬼》首映場前3小時通知有關方面，因航班及護照問題未能到場，導演彭發聯同陳苡臻 、陳星妤及譚淇淇出席。彭發對林明禎缺席感詫異，「聽講她護照失蹤，我都覺得意，奇怪過拍鬼片，可能是『護照見鬼』，下次可以開拍《護照見鬼》」。他不知林明禎身在何方，只知是沒護照未能出席，稱之後有謝票場，但不敢講林明禎會否出席，「今（前）晚話嚟，兩三小時前先話嚟唔到，一褲都係，我拍戲以來未試過有演員缺席首映禮」。陳星妤首次拍電影，前晚穿大露背連身短裙性感現身，表示數日前與林明禎在馬來西亞宣傳，有時突發事情無法避免。

林明禎與MIRROR成員呂爵安（Edan）傳緋聞，是否覺得對方掛住拍拖遺失護照？彭發反問：「她拍拖嗎？我不知，亦沒有問，應該不會顧住拍拖遺失護照。」早前彭發為醫治患癌症太太導致經濟拮据，欠債200萬元險破產，他表示已解決，有戲拍就得，目前執導何超儀演出的電影，也是鬼片。他透露太太繼續戰鬥中，過好每一天，交由上天安排。

修改道歉文 刪走「航班」二字

在電影臨完場前，林明禎被發現出現在活動地點的戲院門外，更與粉絲合照。晚上約11時，她在社交平台發文為失場致歉，寫道︰「今天，我懷着萬分愧疚的心情向大家致歉。由於航班跟護照的問題，沒法順利登機準時回到香港，因無法出席《手機見鬼》首映禮，真的非常抱歉。首先，我要向所有記者朋友們、主辦方、出品公司、贊助商及商場負責團隊表示深深的歉意，這也是自己花很多心血與團隊一起完成的電影作品，也感謝你們的理解與支持！」之後她刪去帖文，半小時後再出帖文但刪走「航班」二字，只表示「由於護照問題沒法順利登機準時回到香港」。

稱途中弄丟護照 最終找回

昨日林明禎再發文並附上照片，寫道：「昨日從台北準備飛港出席電影首映，但護照途中弄丟了，也趕緊通知主辦方，真的超自責，但慶幸護照最終還是找到了，也趕着最快的航班並趕往電影院，慶幸還能見到來支持我的一些粉絲朋友，非常欣慰。這是我與團隊們非常用心完成的作品，沒能出席首映禮感到萬分可惜，也請大家多多支持《手機見鬼》。」對於林明禎缺席又出現，彭發向傳媒表示對方好神奇又找回護照，並趕來尖沙嘴，但大家已入場，為免混亂大會沒安排她亮相，他亦沒跟林明禎聯絡。