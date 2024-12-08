陳慧嫻祝賀成軍6周年 ERROR明年1月會展開騷

【明報專訊】男團ERROR昨日在馬鞍山舉行成軍6周年簽唱會，吸引大批粉絲到場支持。四子唱歌及送贈限量相片卡給粉絲外，現場又播出參與拍攝新歌《野舞士》MV的陳慧嫻祝賀短片，並負責為ERROR公布明年1月25日假會展舉行《ERROR"What's Going Wrong ??"2025》演唱會，ERROR亦為同期在紅館開演唱會的陳慧嫻打氣，互相力撐。

記者：鍾一虹

ERROR四子談到成軍6周年感觸良多，何啟華（阿Dee）笑言當藝人後已整容變靚仔，梁業（肥仔）和應道：「見到阿Dee變靚仔，戥他高興，我都很欣慰。」

保錡邀菊梓喬捧場

問到最高興是否隊友保錡為大家添了「阿嫂」？阿Dee即護航：「我們做正當職業，不是行走江湖，無阿嫂。」保錡則笑說：「請支持香港電影《爸爸》，不要再提阿嫂。」郭嘉駿（193）對「阿嫂」這個話題另有幻想，他笑說：「我想了很久，以為大家講隔籬隊嗰個。」他們稱入行後經歷高高低低，加速成長，但團隊繼續向前考耐力，因為大環境差，要想辦法掙扎成長，亦希望繼續兼顧搞笑路線，將開心氛圍帶畀市民。

提到ERROR開騷與陳慧嫻演唱會尾場撞期，他們表示只撞一日，開演唱會是開心事，大家可以睇完陳慧嫻再睇ERROR，他們說：「真是天意，我們邀請慧嫻姐姐參與新歌MV，她一口答應，第一次見到慧嫻姐姐，她好好人，仲發現她同期開騷。」193稱今次開演唱會集合了ERROR入行6年的感受，主要發揮個人魅力，爭取機會與粉絲互動，會否請嘉賓則視乎情况，「若排練時發現表演項目不足夠，才會找嘉賓湊數」。

新歌致敬《跳舞街》

阿Dee被問到會否重現經典除褲慶祝環節？他即時拒絕，「不會喇！」193說：「阿Dee的經典是唱《相依為命》，不是除褲。」之前公開承認與菊梓喬「了解中」的保錡，大方表示會邀請女方來看騷，但不會再多談感情事，「好多事不需要全部公開」。

ERROR新歌《野舞士》是跳唱作品，阿Dee稱是肥仔多年心願。肥仔形容曲風偏向1980年代陳慧嫻經典歌《跳舞街》，有種懷舊感覺。談到四子跳舞，他說：「ERROR跳舞賣freestyle，唔係賣齊整。」