【娛樂場】《一個香港．十種玩法 過節篇》 江美儀帶愛犬體驗偽旅行

【明報專訊】江美儀主持無綫新節目《一個香港．十種玩法 過節篇》，聯同接近30名藝人好友與美食旅遊達人，策劃10種香港既地道又新奇的玩法，務求令港人過時過節留港消費有更多選擇，玩得又抵又開心，包括「偽日、泰旅行」、「一日環遊世界」、「HK$100掃街自助餐食到飽」、「遊港廟．嘗美食」、「貼地夜遊」、「職人帶你遊HK」、「香港電影及電視情懷」、「香港漁港情懷」、「Chill夜遊」和「節日吃貨玩樂攻略」，每種玩法各有特色。

首集瞄準香港人兩大旅遊熱點日本和泰國，江美儀伙日本旅遊達人周奕瑋與泰國通胡慧沖，還有特派「體驗專員」潘明璇走遍本地大街小巷，體驗穿和服打卡呃like，欣賞地下偶像騷，了解日本的弓道專業精神及文化。他們又享受泰式按摩，參加在港的泰國水燈節，品嘗正宗沖繩料理和地道泰國船麵，行程豐富，江美儀節目中大讚：「起碼我慳咗機票錢先！」

偽日本泰國之旅玩樂攻略

向來視愛犬Teddy和Tina為子女的江美儀為完成帶牠們去旅行心願，到訪元朗隱世秘景，偕周奕瑋、潘明璇齊齊著和服打卡，「日本好pet friendly，好多酒店可以畀狗入去，甚至乎有特別套餐畀狗（食）用，又有溫泉畀狗浸，你會覺得好正。好想我享受嘅嘢，我啲『仔女』都可以享受」。

周奕瑋享受被女團包圍

江美儀與周奕瑋首次欣賞香港地下偶像騷，感覺新鮮又興奮。該地下偶像騷有不少港產日系地下女團，二人除獲女團粉絲即場教授應援偶像方法，精通日文的周奕瑋被北海道方言「阿伊努語」考起，令他不禁自我懷疑，不過無阻他睇騷和跟女團成員合照決心。他全程被可愛少女包圍，相當風騷，又和女團齊擺心心手勢，江美儀見狀取笑周奕瑋：「佢攞獎嗰下隻眼都冇發光，𠵱家真係發光。」他們之後到戶外弓道場體驗，道場負責人陳小姐透露，弓道單是基本功行坐企跪要受訓至少3年，周奕瑋驚訝說：「即係一個小朋友，3歲來學弓道，到掂到支弓射出去，已經10幾歲喇喎。」

每年11月，居港泰國人都會仿效家鄉在港舉辦水燈節，趕走衰氣，胡慧沖和江美儀參與這項獲泰王認證的盛事，在現場玩得相當投入的江美儀說：「好多居港泰國人同我哋一齊玩、慶祝和祈福，氣氛相當好。」她還一嘗泰式「四手」按摩，大讚如經歷「人體奧妙展」，潘明璇則享受香薰精油熱草球按摩，舒服至極。

《一個香港．十種玩法 過節篇》翡翠台

12月9日起 逢周一至五 晚10時30分