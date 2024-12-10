《誤判》親選角 畀機會後輩上位 甄子丹為一鏡頭challenge許冠文

【明報專訊】甄子丹監製兼自導自演的電影《誤判》將於聖誕檔上映，故事改編自一樁由快遞包裹引發的誤判冤案。甄子丹表示當初收到劇本曾推拍，因擔心被指跟風，有抄襲黃子華主演的《毒舌大狀》之嫌，後來該片另一監製黃百鳴極力游說下，他就開出兩大條件，先做好資料蒐集和徵詢法律意見，助摸索嶄新拍攝角度，還要有選角權，打造他心中的「夢幻組合」。

記者：鍾一虹

該片卡士強勁，包括主演《破•地獄》的一代笑匠許冠文（Michael），還有影帝級吳鎮宇、型男張智霖及人氣偶像張天賦（MC），久未拍電影的汪明荃客串，亦有好戲之人劉江、鄭則士、朱栢康及黄智雯等。

讚MC夠硬淨 「有我後生時影子」

甄子丹透露找演員的過程，除了自己親力親為，也出動黃百鳴穿針引線，「我一直很想跟偶像Michael合作，加上睇劇本時已鎖定汪明荃飾演律政司長，她是最佳人選；又留意到MC靚仔、充滿陽光氣、有火及夠硬淨，有我後生時影子，適合接班演青年幹探，要邀請他們都有難度，多得黃百鳴幫手，他們肯答應合作，真是幸運」。

文戲變武打 與吳鎮宇「隻揪」

甄子丹表示在Michael面前只算一個「𡃁仔」，但身為導演須有宏觀角度做好件事，故溝通上會很直白，「有個鏡頭提議Michael哥轉另一個演繹方式，見到他打了一個突，好似覺得我challenge他，事實我真是，哈哈，但他都講『yes，導演』，然後立即做到我想要的，多謝他配合」。問到可有challenge阿姐？他表示沒有，不會為改而改，阿姐雖然相隔多年再拍電影，但表現很尊業，沒有提出特別要求，也對團隊贈予窩心鼓勵，「阿姐都是個追求完美的人，她來到片場，睇到我們在『捽戲』，連點擺隻酒杯都很講究，她都說我們做事認真」。

MC片中有不少打戲大展身手，甄子丹自認年紀大，戲裏戲外都覺得需要畀機會後輩上位，所以主動將自己部分的打戲交給他發揮，「MC最初好驚打，我說幫他度招，會睇住他，其實他很有武打天分，為人聰明，毋須特別訓練都交到貨，他做得好好」。年輕演員馮皓揚跟甄子丹有場探監對手戲，甄子丹稱不介意多NG，耐心引導對方做出突破；又談到將一場與吳鎮宇對談的文戲，扭轉成「隻揪」武打，增加氣氛，他說：「我加插呢場戲，鎮宇都很用心研究怎樣做出效果，拍攝時大家的對白都有點『爆肚』，很有火花。」同為演技派的朱栢康，也不放過「爆肚」擦出火花的機會，甄子丹同感過癮。

凌晨4時入急症室 好彩頸骨無斷

甄子丹承認很享受做幕後崗位，兼顧幕前演出主要是滿足觀眾愛看他拍動作片的需求，又透露搭建模擬港鐵車廂花費最昂貴，一鏡到底拍攝以一敵百場口難度甚高，只用一晚完成真是萬幸。不過拍攝高難度動作時，因防護軟墊跌出，不慎倒頭落地，頸部發出「咔」一聲，當刻以為頸骨斷裂，心情糾結，更擔心生命有危險，也影響劇組停工帶來損失，他說：「好彩電影公司有買保險，我可以暫停工作，凌晨4時入急症室檢查，發現是筋骨錯位發出響聲，好彩無斷頸骨，但加深了舊患問題。」