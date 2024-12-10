【娛樂場】紀錄片《香港四徑大步走》 3天賽挑戰人體極限展無畏精神

【明報專訊】紀錄片《香港四徑大步走》由居港外籍導演Robin Lee執導，記錄2021年新冠疫情期間「香港四徑超級挑戰」（HK4TUC，簡稱「四徑」）點滴，追蹤拍攝不同國籍跑手以強大毅力完成這個不可能任務，讓觀眾體會跑手在過程中的辛酸與淚水。電影獲第20屆香港亞洲電影節觀眾票選最佳電影。

「四徑」由居港德國人Andre Blumberg於2012年首辦，堪稱香港山界的神級賽事，經過幾番規則改革，現時是為期3天的超級馬拉松挑戰。參加者需於72小時內跨越香港四大遠足徑：麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，總長約298公里，攀升約1.45萬米。其間跑手必須遵守多項嚴格規則，包括不得攜帶音樂設備、不得使用登山杖，以及不得有人陪跑等，若參加者在60小時內完成賽事，會獲得「完成者」稱號；72小時內完賽稱為「生還者」。「四徑」不設獎牌亦不排名次，每名參加者需獲大會取錄才有資格取得入場券，被許多跑手形容為世上最艱辛的超級馬拉松之一。

攀山越嶺 耗時3年攝製

為說出最精彩的「四徑」故事，製作團隊花了長達3年時間，由第一次賽前預拍開始，攝製隊用了約6個月完成整個拍攝；後期製作更花了兩年時間。要在同一個挑戰中捕捉這麼多名跑手，每一名都以不同速度和步伐跨越298公里，對攝製團隊來說是一項艱辛又沉重的挑戰。導演Robin Lee需規劃好一共15人攝製團隊所需要的拍攝路徑，把每名攝影師安排在不同地點捕捉途經的跑手。攝影師每次都要背上沉重的攝影器材，徒步走一個多小時才能到達最佳山嶺位置拍攝，每一幕都是團隊耗盡心機的成果。

《香港四徑大步走》集結各界別跑手故事，除有香港著名跑手曾小強、羅楚健、廖科樂及黃浩聰等冠軍級越野跑界強人參加外，亦有來自不同國籍與背景的參加者，包括工程學專家、大學教授。他們參加原因各有不同，每人追求的目標令他們面對挑戰時有着不同的應對方法。雖說嚴謹挑選的參加者都是「神級」跑手，但直至2021年拍攝開始前，賽事的總完成率只有6%，甚少跑手能真正完成挑戰。每名跑手要克服疲倦帶來的幻覺，以及種種傷患和痛楚，困難重重。

呈現香港繁華以外的一面

製作團隊經常強調這部紀錄片目標受眾不單止是熱愛跑步的社群，而是推薦曾在生活中掙扎過的人入場觀看，雖然並非人人都需要像跑手般挑戰極限，但日常生活中，每個人都有屬於自己的嚴峻山嶺需要跨過，製作團隊希望把跑手的故事記錄下來，以他們的毅力與堅持啟發入場觀眾，反省生活意義的同時，鼓勵觀眾以無畏的精神面對逆境，克服內心的恐懼，這正是團隊拍攝《香港四徑大步走》的初心。

製作團隊除想講述一班跑手的故事，也花盡心思嘗試以鏡頭呈現香港繁華城市以外的另一面貌。導演Robin Lee在極限運動行業工作逾10年，很想趁着製作第一部長篇紀錄片同時，能把自己多年製作短片的經驗放進《香港四徑大步走》，希望觀眾能花更多時間留意香港獨有的山嶺特色。