《魷魚2》導演指新劇對應韓政局 記者會全員亮相 T.O.P缺席避風頭

【明報專訊】影視串流平台Netflix韓劇《魷魚遊戲》第2季將於本月26日上架，昨日率先在首爾東大門設計廣場（DDP）舉行記者會，導演黃東赫率領主角李政宰、李秉憲及任時完等13人亮相，陣容鼎盛，唯獨選角受爭議的男團BigBang前成員T.O.P避席。被問到韓國總統尹錫悅的「戒嚴鬧劇」導致政局不穩，黃東赫認為是「命運的安排」，當前局勢充滿矛盾、分裂和變化，正好與《魷魚遊戲2》部分劇情互相呼應，「看着劇集與現實世界，好像沒有什麼分別」。

記者：蘇珮欣

《魷魚遊戲》2021年上架即熱爆全球，不單成為Netflix史上觀看次數最多的劇集，更橫掃韓國甚至美國頒獎禮，先後奪得百想藝術大獎電視部門至高榮譽大獎、美國葛咸獎突破劇集獎，李政宰更包辦艾美獎及美國演員公會視帝。事隔3年終於推出續集，第3季結局定於明年播出。

靈感源自虛幣投機

為了替新劇造勢，昨日在首爾舉行記者會，導演黃東赫率領原班人馬包括李政宰、李秉憲、魏河俊，以及今季加盟的任時完、姜河那、朴圭瑛、朴成勳、梁東根、前女團IZ*ONE成員曹柔理等合共13人出席，場面盛大。現場佈置亦見心思，彷彿把《魷魚遊戲》片場搬到DDP，吸引當地及海外合共160名傳媒採訪。

黃東赫表示《魷魚遊戲2》焦點在於參賽者可以投票決定繼續或離開遊戲，他說：「最近有很多關於投票的話題，把劇集和現實結合一起思考的話，應該會很有趣。」他又指今季玩家的年齡層刻意下調，靈感源自新一代投資虛擬貨幣，夢想一夜暴富，「無論是韓國抑或全球的矛盾都在深化，看着互相分裂、彼此敵視的世界，便覺得《魷魚遊戲》很貼近現實」。

談到韓國總統尹錫悅日前宣布戒嚴一事，黃東赫批評這個荒唐的舉動，令到韓國人民帶着恐懼、憂鬱度過新年，想想便覺生氣，「不管是彈劾或主動下台，都希望他盡快承擔責任，將幸福還給巿民」。談到新劇在當前局勢下推出，黃東赫認為是「命運的安排」，心情相當沉重。他說：「我跟在座所有人一樣，不敢相信總統頒布戒嚴令，當晚不能入睡，一直看着電視直播，國會進行彈劾投票當日也一樣。」

李政宰「挑逗」李秉憲

相比導演的憤憤不平，主角李政宰與李秉憲表現明顯較為輕鬆，後者表示上季雖有合作，但真正合演對手戲，應該數到1997年的《白畫3.98》，笑言當年自己只有3歲，李政宰聞言笑着反問「你3歲？」並把李秉憲當成孩子一般，撫摸對方下巴，惹來全場爆笑。

李政宰被問到兩季角色有何分別，他開玩笑說：「都是李政宰演的。」其後才解釋：「成奇勳（他的角色）無論在感情或行為上，兩季表現完全不同，簡直像是另一個人。」他自稱是首名收到第2季劇本的演員，坦言十分期待，每次到片廠也想看到現場佈置如何，又坦言壓力很大，「但比起導演，他的壓力更大。由於同時拍攝第2及3季，體力和精神負荷甚巨」。

上季中槍墮崖的魏河俊表示，很開心能夠「復活」，且與李秉憲再度合作。今季新加盟的任時完自認是首季忠實粉絲，「當我去到拍攝現場的時候，心情非常激動，尤其是看到木頭人公仔轉動時，更感興奮」。劇中為了籌措女兒醫藥費而參加魷魚遊戲的李鎮旭則說，當日得悉有機會參與此劇，無條件答應演出。