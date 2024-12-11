轉型KOL受歡迎 黎彼得：求駁長條命供養35歲兒子

【明報專訊】曾在《愛．回家之開心速遞》飾演豹叔、兼有「鬼才填詞人」封號的黎彼得，在娛樂圈半個世紀，經歷無數次高山低谷。年過70歲的他，3年前因病離巢TVB，幾經掙扎，今年轉做KOL重振聲威，有賴生命中有很多貴人出現，包括許冠傑介紹入行。他自稱無錢無樓，不奢望如擁有7層樓的李龍基找個伴侶，當下只求駁長條命，供養尚未找到出路的35歲兒子。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

黎彼得跟上潮流，最近殺入網絡平台做KOL，做了近30集已有不少捧場客。他自覺幸運，小學未畢業，人生路上卻遇上不少貴人及機遇，入行後做過配音、電影監製和策劃、編劇、填詞及演員等，感恩到了現在74歲仍可轉型做KOL，又很受歡迎。他笑言為搵食變萬能老倌，但周身刀無張利，全憑自信和勤力應付每項工作，相信天道酬勤。

人生第一個貴人許冠傑

黎彼得人生第一個貴人是他口中的許生（許冠傑），「機緣巧合下認識許生，他是我恩師，帶我入行，1974年加入嘉禾做編劇，但做了幾個月，每天困在房間又無人理，好無癮，許生於是安排我去見當年在無綫任編劇的劉天賜，之後我就做了《歡樂今宵》編劇」。不過因為佳藝電視（佳視）的出現，無綫覺得受威脅，將他由《歡樂今宵》調到宣傳部，諗計打佳視，之後佳視倒閉，「當時對我衝擊很大，一方面覺得自己幾成功，但另一方面又好內疚，搞到那麼多人失業，好作孽」。他續道：「我還有很多值得自豪，做廣告時，幫Pizza Hut改中文名必勝客，沿用至今。在1970年代，我酬勞6000元，算好多錢，夠買部靚車，但我沒買，直至Bang Bang電影公司老闆葉志銘（葉玉卿兄長）搵我拍戲做男主角，開了張7000元的首期支票，我就用這筆錢買了架Alfa Romeo二手車，現在仍記得我當時超興奮。」

自認過時 不會再填詞

黎彼得之後做電影策劃和監製，搞過幾部戲，成績算有交代，但稱不得上威，講到威水史，一定是填詞界的成就，填了多首膾炙人口的歌曲，包括張國榮《Monica》、許冠傑《浪子心聲》、《梨渦淺笑》、《賣身契》及《加價熱潮》，譚詠麟《愛人女神》、《天邊一隻雁》，梅艷芳《將冰山劈開》等，更因為歌詞「啜核」、生鬼，被封為「鬼才填詞人」。不過叫他分享作詞心得或開班教人？他即耍手說不，自認已過時，「我有些文采，但現在這個世代唔受，大家聽歌已不是聽鄧麗君那種旋律，現在的歌曲不知是否電腦創造出來，我就覺得唔動聽，沒令我感到很浪漫的旋律！我不會再填詞，留住美好就算啦，費事寫完被批判，臨老過唔到世」。雖然對樂壇失望，但他亦有留意現在樂壇和後輩歌手，例如MIRROR和ERROR，「MIRROR個個跳來跳去，ERROR更大鑊，一肥一瘦，唔知搞乜，不健康但好似很受歡迎。不過都與我無關，現在是年輕人世界」。

兒子望住媽咪執包袱走

回望大半生，黎彼得覺得今生無悔，年輕時什麼都試過，「已是過去式，想嫖都唔得，賭錢等於倒錢落海，飲都唔得啦，自從肝炎出院後已戒酒，連煙都戒埋，將收藏的雪茄全部送給契仔黃宗澤，大概值一萬元，唔係貴，但現在有錢都買唔到」。感情方面，他同樣無憾，年輕時好有女人緣，有很多女朋友，「當年很多港姐跟我好friend，但不是女朋友，是紅顏知己，隨時可以坐埋一齊傾偈，只是傾偈，唔係亂搞關係，有好多個都好熟，但我不會爆料，因對方已婚生仔」。又指最窮時，都有個女人陪他去日本，「正所謂窮風流餓快活」。

黎彼得亦遇上一生最愛Monica，而非太太，「唯一愛過是Monica，1970年代，因為她而寫了首《Monica》給張國榮，「是許生介紹我認識的，拍拖3年，每天都接她放工。當年我在無綫做編劇1000元人工，但跟她吃餐飯隨時500元，我又崇尚名牌，咁既收入，邊夠膽向她求婚」。至於前妻，他形容不算真正談戀愛，相識兩個月就結婚，最終離婚收場，「講都不相信，李居明有次來我家，幫我擺過張牀位催婚，擺了不夠兩個月，我肝炎入院，病完出院休養，正值我失業又失意時遇上她，所有人都知道我沒拍拖，所以派帖時以為是愚人節。當時如果不是她有BB，我是不會結婚，也希望用時間慢慢培養感情，結果唔OK，3年後她同我講不適應婚姻生活，非有第三者，3歲兒子望住媽咪執包袱走，畫面好sad！但我完全無感覺，人生沒什麼值得喊，亦不需看成悲劇」。

無樓無錢 不奢望找到老伴

離婚後黎彼得獨力照顧兒子，沒再識新女友，但現在反而想找個伴，「我想做李龍基㗎，但我無7層樓，我連1層樓都無，仍是租樓住。點解租樓住？因當年鄧光榮教我租樓好過買樓，租樓隨時拍下屁股走人。我無樓無錢，不會有女人埋身，現在啲人好現實，香港全部女人都有公主病，大陸女人亦向錢看」。他認為最重要是甘於寂寞、自得其樂。

感嘆父子關係難修補

黎彼得現在看得很開，唯一令他牽掛就是兒子，「30幾歲人，從未搵過工作，剛從南京回來，以為他考獲中醫牌，點知失敗。我唯有繼續工作來維持他的生活，他之前的卡數都是我幫手還。一家唔知一家事，他在單親家庭長大，小時我要出去搵食，靠菲傭照顧，父子有隔閡，去到今天已成定局，現在我求駁長條命去養他，等他肯去找出路！」他稱跟兒子的關係難以修補，因他在廳，兒子就入房，根本無偈傾，對兒子亦沒任何寄望，「順其自然啦，無所謂，我完成任務，就可以安樂離開」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com