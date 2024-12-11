王晶新戲捧內地新演員 梁思浩邀林明禎上節目 醒目避過一劫

【明報專訊】梁思浩、莊思敏、李嘉、林盛斌（Bob）等昨日到觀塘出席王晶執導電影《你嫁咗俾隻鬼？》開鏡儀式。梁思浩獲主持節目《直播靈接觸》帶挈再接片約，但為了分身兼顧節目和電影拍攝，頂硬上連踩40小時工作，他說：「我做到頭暈，但明白晶哥不是難為我，電影是群體工作，牽涉幾十人開工，我就要將自己放得低，想辦法遷就或者犧牲休息。其實再拍電影很開心，對上一次拍王晶電影是20多年與翁虹合作的《滿清禁宮奇案》，今次我飾演的拆解師戲分不多，但是關鍵人物由頭帶到尾，幫人拆解困局。」

梁思浩大爆《直播靈接觸》昨晚（10號）直播本來邀請電影《手機見鬼》導演彭發和女主角林明禎任嘉賓，但彭發由11月28日至12月8日都未能向他落實林明禎檔期，他就決定不拍預告宣傳片，避過一劫。

嘉賓甩底要孭飛

梁思浩說：「我真是行運，今次讚自己醒目，若果我拍了宣傳片，公告請到林明禎上節目，但最後沒有出現，我要孭飛的，也會令嘉賓、電影列入黑名單。我很喜歡彭發導演，很想撐一撐他，但夾不到時間，這一集就取消嘉賓。」提到林明禎日前因臨陣缺席電影首映禮，令導演彭發嬲爆。梁思浩說：「現今的電影很難做，需要互相支持，以前拍電影，所有宣傳都要做，這是合約精神，我都覺得時間和航班準確好緊要。」

蔡潔無檔期辭演

兩名內地新演員解斯童和商楚然獲王晶力捧為新一代「晶女郎」，是該片女主角，原本在名單內的蔡潔未有出席活動，王晶解釋蔡潔因為入了劇組，檔期配合不到所以辭演，「蔡潔本身不是主角，只是客串，飾演解斯童好友，現在會用新人」。

商楚然在港修讀碩士課程，稱與解斯童一起主演電影感開心，有王晶導演保護，王晶說：「她們會為電影練廣東話，而且拍恐怖片着重氣氛及性感，舒淇當年都不懂廣東話，慢慢就會識。」

記者：鍾一虹