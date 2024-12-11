劉俊謙登熱搜本地娛樂名人榜首 MIRROR十大不入 Loong 9排第四

《家族榮耀之繼承者》（上圖）撼贏韓劇《淚之女王》（下圖）成熱搜劇集冠軍。

【明報專訊】Google昨日公布香港2024年度搜尋榜，其中有關本地歌影視娛樂，包括熱搜本地娛樂名人、電影、劇集、演唱會和歌曲歌詞等。劉俊謙登熱搜本地娛樂名人榜首，林明禎和李龍基排第二、三，第四名男團Loong 9，人氣男團MIRROR及個別成員不在十大之列。電影方面由今年兩部破億票房《九龍城寨之圍城》與《破．地獄》佔第一、二位。劉俊謙今年人氣爆燈，自嘲不擅社交，常荒廢社交媒體，仍受大家關注，會繼續努力。李龍基因未婚妻王青霞的官非曝光率大增，表示不想成熱搜人物，平淡是福。

娛樂組

熱搜本地娛樂名人十大，依次序是劉俊謙、林明禎、李龍基、Loong 9、郭晉安、伍允龍、林峯、馬志威 、何慶湘和古淖文。人氣組合MIRROR成員姜濤、盧瀚霆、呂爵安、陳卓賢未能入榜，當中劉俊謙、伍允龍與林峯有份參演電影《九龍城寨之圍城》。

劉俊謙稱意料之外

劉俊謙憑「信一」一角爆紅，撼低一眾MIRROR成員登頂，他說：「很感謝大家有興趣了解我！本人非常沉悶，不擅社交，又常常荒廢社交媒體。託《九龍城寨之圍城》和《此時此刻》的福，讓我多了很多關注，這都是意料之外的事。太感謝你們了，我會繼續努力。」

排第二的林明禎跟MIRROR成員呂爵安傳緋聞備受關注，近日又因「甩底」主演的《手機見鬼》首映禮，被封「大話禎」成熱話。

李龍基現平靜不欲多談

李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）今年中涉在港逾期居留、使用虛假文書及違反逗留條件在港接受僱傭工作等被控7罪，其中5項罪成，目前服刑中。李龍基成熱搜本地娛樂名人第三位，他回覆《明報》：「都冇乜好講啊！年頭有關我和未婚妻的事，滿城風雨，現在平靜了，不欲再提。」問他是否情願不做熱搜人物？李龍基說：「我早前作了一首歌，叫《雲淡風清》，其實是我的心意，覺得平淡是福。」

排第九的是鄭中基前經理人何慶湘，今年8月鄭中基發聲明稱「發現何慶湘工作及道德操守有問題」，當中沒有提及細節及其他解釋，表示對方已正式離職，鄭中基又自爆患抑鬱症及酗酒，完成手頭上工作，會在太太陪同下往美國戒酒，事件撲朔迷離。

MIRROR登熱搜演唱會榜首

破億票房《九龍城寨之圍城》與《破．地獄》分別佔熱搜電影榜首及第二位，其次順序《玩轉腦朋友2》、《周處除三害》、《焚城》、《金手指》、《飯戲攻心 2》、《破墓》、《可憐的東西》和《臨時劫案》。

MIRROR在熱搜演唱會排第一，第二位Twins，劉德華排第三，第四至第十位排名分別是陳蕾、韓國樂壇天后IU、鄭中基、MIRROR成員陳卓賢、郭富城、英國搖滾樂隊Coldplay與韓國女團IVE。

《家族榮耀之繼承者》贏《淚之女王》

十大熱搜劇集中無綫劇佔6套，包括佘詩曼、林峯主演的《家族榮耀之繼承者》，力壓金智媛和金秀賢合演韓劇《淚之女王》成冠軍，楊茜堯和林夏薇《黑色月光》及羅子溢與陳自瑤《婚後事》排第三、四，第五位陳山聰和張振朗《反黑英雄》，以及排名第八與第九黃宗澤與蔡潔《法證先鋒VI：倖存者的救贖》及陳展鵬和林夏薇《逆天奇案2》。

第七名是導演王家衛執導兼任總監製的內地劇《繁花》，《墨雨雲間》和《慶餘年第二季》排第五及第十位。

洗腦歌《APT.》成熱搜歌曲之冠

韓國人氣女團Blackpink成員Rose和美國男歌手Bruno Mars的洗腦歌《APT.》登上熱搜歌曲歌詞榜首，湯令山《緊急聯絡人》居第二，張敬軒《隱形遊樂場》排第三位。