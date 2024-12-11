MIRROR紅館騷意外後常爆喊 盧瀚霆接觸大自然紓緩情緒

【明報專訊】盧瀚霆（Anson Lo）昨日到商台接受鄭裕玲（Do姐）主持的節目《口水多過浪花》訪問，宣傳新歌《致我》，獲逾百「神徒」（粉絲暱稱）在門外支持，他離開前特地花半小時，逐一親手接粉絲禮物。

做到work-life balance變靚

Anson Lo節目中稱2024年定下兩個目標，其中一個是以音樂為主，較少拍戲拍劇，想推出4首完全不同風格的新歌，目標已達成，「起碼做到自己想做的音樂，可能沒有太偏離航道和太誇張，市場都接受到，所以通常公司反對聲音不會太多，預計明年中會推出全新大碟」。

Do姐大讚Anson Lo皮膚比之前好，十分靚仔，他稱因做到另一目標工作與生活平衡，重提兩年前MIRROR紅館演唱會墜屏意外後，曾十分繃緊不開心，「休團後，我們重回工作崗位，其實這兩年一直處於好繃緊的狀態，確實不是太開心，這段期間都是以繁忙生活節奏令自己麻木，盡量不去想太多，過去就由它過去，但發覺這樣做個人未必會好開心，每當回到家都會不開心，到去年年尾發覺響了警號，要處理一下，到今年決定work-life balance要做得好啲，放慢工作節奏，放多些時間在自身健康」。

Anson Lo透露經前輩張繼聰教導嘗試赤腳行草地及沙灘，接觸多些大自然去紓緩，他笑言：「其實我不太喜歡戶外活動，更加不喜歡行山，因為怕曬，又驚蚊蟲咬，不過今年每次放假都會做這件事，行山除了對襪，雙腳踩落草地感受，現在已可以行個多小時，雖然不覺得好好玩，但覺得可以令到心靈平靜，當刻所有煩惱都好似冇晒。」

承認性格比隊友脆弱

Anson Lo稱其他隊友同樣有類似狀况，隊員之間有傾談過，今年已好了一點，覺得大家的狀態都輕鬆了，「比較意志堅定的成員，會做強大一點的角色成為後盾，我比較弱一點，一年前大家成日見到我在台上突然喊，有時排排吓舞又會突然間跑到角落縮埋一邊喊，其他隊友見到都呆了，最脆弱的時刻被一班兄弟睇到」。他稱「神徒」絕對是其最大後盾，完成工作比較鬱悶時，打開手機看到留言，永遠給他100%正能量。

記者：林祖傑