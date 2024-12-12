呂爵安撐林明禎工作態度認真 陳卓賢恭喜「Hellosss」羅淑佩升職

盧瀚霆認是「地獄廚神」，但自覺煮的菜式好食。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】男團MIRROR昨日以大廚造型到觀塘宣傳首個烹飪團綜節目《MIRROR Chef》，吸引數百鏡粉（粉絲暱稱）圍觀，迫爆商場，場面熱鬧。呂爵安緋聞女友林明禎日前甩底主演新片《手機見鬼》首映惹風波，被封「大話禎」，他雖說不方便評論，但護花稱相信合作過都知林明禎工作態度好努力同認真，沒有人想缺席自己電影首映。陳卓賢恭喜「Hellosss」（粉絲暱稱）羅淑佩升任文化體育及旅遊局長，證明對方沒因私下的興趣活動影響公務。

記者：柯美

攝影：劉永銳

男團MIRROR昨日在台上逐一分享拍攝點滴，其間姜濤多次做伸展運動。盧瀚霆（Anson Lo）稱自己的撚手小菜是西蘭花炒雞柳，姜濤自爆煮公仔麵失手，湯麵變撈麵，死撐說：「都好食。」柳應廷（Jer）學懂炒「小炒王」，江𤒹生（AK）搞笑說學識「嘴動」，靠把嘴指揮別人工作，回家可以套用在爸爸身上，指揮對方下廚。

Edan避談有否慰問林明禎

12子受訪時，呂爵安（Edan）被問到緋聞女友林明禎日前以護照問題，臨時甩底主演電影《手機見鬼》首映禮，當晚卻現身戲院附近，被網民封「大話禎」。Edan說：「這件事不方便評論太多，沒有人希望缺席自己的首映禮。她（林明禎）已解釋得好清楚。大家一齊支持香港電影。」對於梁思浩稱本邀請林明禎上《直播靈接觸》任嘉賓，不過對方一直不落實檔期，問可會教林明禎處理危機？Edan說：「呢方面唔清楚，實質詳情唔清楚，畀唔到comment。」

林明禎甩底，導演彭發嬲爆稱未試過有演員缺席首映禮，會否幫手「急救」？Edan笑言自己沒急救專業，隨即護花說：「與她（林明禎）合作過都應該知道她的工作態度，她好努力和認真對待工作。」然後大嗌：「大家繼續支持香港電影。」再問他有否問候林明禎？他以私人事為由不回應，「多謝大家關心」。

Anson Lo被封「地獄廚神」

問到《MIRROR Chef》中誰是「地獄廚神」，AK即望住Anson Lo，笑言「有人放空」。Anson Lo大方承認是「地獄廚神」。問他是否沒烹飪天分？Anson Lo否認：「是沒有人欣賞，自己覺得好味就可以，冇試過食肚痛。（有否將廚房燒毀？）沒有，好安全，純粹味道較小眾，節目中有整小炒王、奄列和沙律。」會否想搣甩「地獄廚神」之名？他說：「地獄廚神之名是人畀嘅，自己覺得好吃便可，覺得廚藝已有進步。」AK笑言最難忘斬雞和耕種，大家異口同聲讚陳卓賢（Ian）廚藝了得，Ian謙稱一般，表示平時有下廚，家中雪櫃有什麼食材就煮什麼，「有白飯就炒飯，以簡單為主，喜歡洗碗減壓」。AK與楊樂文（Lokman）大讚Ian是天才，無論做什麼都好優秀。

對於頭號「Hellosss」羅淑佩升任為文化體育及旅遊局長，Ian恭喜對方：「證明她私底下的興趣活動，冇影響公務，在自己專業範疇裏，相當專業，相信已經解答大家之前對她的誤會。」若局長找他幫手可會答應？他說：「自己身為藝人，能夠有多些演出機會，當然樂意，做完演唱會之後，發覺有多些舞台經驗，好過錄好多首歌。」

姜濤跟NBA球星對壘圓夢

此外，姜濤日前到澳門參與NBA籃球名人賽事，與職業球星對壘，表示感覺好夢幻，亦是其夢想，「每名打籃球的人都想跟NBA球員打波，我有幸完成夢想，希望未來可以與MIRROR成員一齊上場，今次作賽，我都有得益」。

楊樂文爸爸早前出戰「香港2024世界跆拳道品勢錦標賽」，Lokman也有觀戰。對於爸爸未能入決賽，有否失望？他說：「比賽不是輸就是贏，最重要是過程。爸爸雖然有豐富經驗，但臨場都有點緊張，因香港是主場，他代表香港出賽。」有否燃點他想參賽？Lokman說：「我已10幾年沒練跆拳道，不會重新練習去打比賽，因為怕痛。」Jer早前生日獲佘詩曼在社交平台留言祝賀，Jer說：「我們認識，很多人都留言祝賀我。」

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