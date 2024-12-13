澳門亮相搵奶粉錢 重提小產感觸落淚 大肚黃翠如怕悶無意停工待產

黃翠如懷孕後變為食，重了6公斤，重提曾小產忍不住落淚（小圖）。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】黃翠如、衛詩雅、林家謙、甄濟如、黃智雯、蔡潔、湛琪清、馬詩慧與女兒王麗嘉前晚到澳門出席晚宴活動，黃翠如宣布懷孕後首度公開亮相，未有正面提及懷孕周期和胎兒性別，只稱現在是安全期，預產期蛇年，聽取長輩意見不透露太多，避免帶給自己壓力。問到是否因曾流產，今胎特別小心？她重提舊事一度感觸落淚，稱今次收到天賜禮物會好堅強，又因怕悶，無意停工待產，會選較輕鬆的工作。

記者：鍾一虹

黃翠如穿露肩碎花長裙肚凸凸出席在澳門舉行的活動，透露老公蕭正楠（Edwin）因開工未能同行，知道她有專車接送往返住所，才放心讓她到澳門工作，「我怕停工待產很沉悶，會揀選較輕鬆的工作，為了出鏡更靚才穿兩吋高的粗踭鞋，只要離開布景板會立即換平底鞋」。她曾意外流產，今次懷孕是否特別小心？翠如重提舊事一度感觸，別面拭淚，冷靜後說：「我發現小朋友真是一個緣分，今次感受到天賜禮物會好堅強。」

Edwin知胎兒性別爆喊

問到順產或剖腹？翠如稱遵從醫生決定，總之希望一切順利，「現時重了6公斤，大部分衣服都不合身，都是著Edwin的衫，醫生說胎兒偏大少少，所以我要忍口，懷孕後口味沒有大改變，仍然喜歡食叉雞飯，變得好為食」。談到胎兒性別，她笑稱最初只有自己知道，發現擁有一個人的秘密，感覺好得意，「Edwin不停追問BB性別，問到沒心機，覺得自己好衰，送了一個小驚喜告訴他，佢知道時喊了出來，我不知道他為何喊，其實仔女都沒所謂，BB健康最重要」。

翠如表示沒打算辦Baby shower派對公布胎兒性別，不過很多朋友勸她影大肚寫真，將來送給BB做紀念，怕不影會後悔，現在尚未接受到自己身形變化，「Edwin幫我影了很多攤梳化、吃東西的生活照，曝現水腫，好有師奶feel，醜樣而真實，或者考慮在家中影一輯有美感的靚相留念」。

衛詩雅讚林家謙腳頭好

衛詩雅主演電影《破•地獄》票房破億，榮登華語片排行榜冠軍，負責獻唱主題曲的林家謙同感開心，兩人表示電影帶挈粉絲增多，衛詩雅說：「真的多謝祖師爺庇佑，林家謙腳頭好，第一次唱電影主題曲就有好成績，我都很開心這部電影帶我去不同地方，剛剛去完夏威夷，導演說明年繼續外埠宣傳。」

林家謙發現樂迷年齡層變擴闊，「多了長輩和台灣粉絲，希望電影帶旺樂壇頒獎禮攞獎機會」。衛詩雅獲杜汶澤讚賞演技及打破「英皇魔咒」，意指拍自家公司電影也得到行內人垂青，她說：「每個人讚我都開心，更希望《破•地獄》打破外埠票房同入場人次紀錄。」

甄濟如缺席父新片首映感可惜

甄濟如自認是「吃貨」，不過廚藝不精，只會煮即食麵和三文治，「媽媽和弟弟烹飪比較叻，都希望向媽媽多學習，若將來有追求者，廚藝叻會加分」。她稱自小跟表姨湛琪清關係好，閒時經常結伴歎美食，完全不擔心多吃變肥，因為注重食得健康。她因工作缺席爸爸甄子丹自導自演新片《誤判》首映禮，甄濟如承認感可惜，內心很支持父親，早前已在私人影院率先欣賞《誤判》，「爺爺今次有參演，戲中坐輪椅出場，跟爸爸演父子，爺爺演得很好、很自然，我都希望將來有機會嘗試拍戲」。對於甄子丹每次拍動作片都受傷，甄濟如表示從新聞得知這些事會感心痛，父親在家不會講他受傷，可能不想家人擔心。