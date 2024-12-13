【開箱】《我瞞的聖誕》 蓮茜露漢與「愛情片女王」的距離

《我瞞的聖誕》蓮茜露漢（中）夾在新歡舊愛之間，無論如何取捨，角色都難以討好。

【明報專訊】繼《聖誕傾情》及《愛爾蘭情緣》後，蓮茜露漢（Lindsay Lohan）第3次為影視串流平台Netflix監製兼主演愛情片《我瞞的聖誕》（Our Little Secret），11月27日上架至今，蟬聯全球英語電影收視榜首，反映捧場者眾，然而叫座卻不等於叫好，美國「爛番茄」影評網站給予此片38%低分，觀眾好感度亦不過57%，看罷全片倒不令人意外。

「見家長」卻遇舊愛

故事由1996年說起，艾芙莉（蓮茜露漢飾）與羅根（伊恩夏汀飾）從青梅竹馬發展成為戀人，2014年進入社會後各自打拚，女方打算到倫敦追夢，男友依依不捨，在歡送會上求婚作挽留，反而弄得場面尷尬，最終分手收場。

事隔10年，這對過氣情侶各自開展另一段感情，如願成為商界女強人的艾芙莉戀上卡姆，任職建築師的羅根則與卡絲拍拖，彼此過着毫無交集的生活，直至二人參加另一半的聖誕家庭派對，首次「見家長」壓力已夠大，還得重遇舊愛，原來卡絲的哥哥正是卡姆，前度有望變成親戚，關係認真複雜。

艾芙莉為免節外生枝，先與羅根約法三章，承諾絕口不提昔日關係。為了慶祝佳節，二人將在此地共度4天假期，可是卡姆媽媽艾瑞卡明顯對他倆態度迥異，初見「準新抱」艾芙莉已諸多不滿，反而對「準女婿」羅根相當寬容。為了討回伯母歡心，艾芙莉勉強接受羅根提議，她為男方撰寫計劃書，助他取得巨額工程合約；他則為女方獻計，讓「未來奶奶」改變心意。

計劃原本進行得相當順利，直至卡姆弟弟卡倫意外得悉艾芙莉和羅根秘密關係，後者又撞破卡絲父親倫納德跟好友妻子出軌，以及卡姆疑似跟前度復合等秘密，最後能否大團圓結局，還得看艾芙莉和羅根如何抉擇。

配角姬絲汀更搶鏡

由於《聖誕傾情》及《愛爾蘭情緣》口碑一般，「爛番茄」評分只有62%和42%，身為監製的蓮茜露漢拒跟導演珍妮迪米恩（Janeen Damian）再合作，新片《我瞞的聖誕》換上《101斑點狗》史提芬希力（Stephen Herek）執導，可惜得分更低，不單劇情發展毫無驚喜，基本上男女主角分手後重逢，觀眾已斷定二人最終必定復合，假如過程有趣，或者感動人心，至少可以加分，偏偏各項要求都未能達標，最終淪為悶戲一場。

除了編導失職，現年38歲的蓮茜露漢新片表現亦欠驚喜，無論是跟羅根分手抑或復合，她的情緒都無甚波動，觀眾無法感受她的悲傷與快樂，更遑論投入角色內心世界，感覺就似抽離地隔岸觀火。

反而《吉列合唱團》姬絲汀錢諾維（Kristin Chenoweth）扮演艾瑞卡最搶鏡，雖然戲分不多，但她把「控制狂」母親角色演繹得淋漓盡致，其中一場跟蓮茜露漢到獸醫診所急救愛犬的對手戲，便輕易把對手比下去。

《衰鬼媽咪2》望翻身

連拍3部串流平台電影後，事實證明蓮茜露漢並非當「愛情片女王」的好材料，幸她仍有重返大銀幕的機會，跟珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）相隔21年再度合作，在《衰鬼媽咪》續集《Freakier Friday》二度交換靈魂，新片定於明年8月暑假上映，且看這部昔日代表作，能否讓她重振聲威。