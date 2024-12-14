王君馨懷孕5月現巨肚 想湊「好」字

【明報專訊】王君馨與老公Daniel結婚7年，早前上載在希臘拍攝的孕照宣布造人成功，昨日她到尖沙嘴出席活動已現巨肚，表示懷孕剛踏入第5個月，之前很驚被人知，因為跟老公都好想先返紐約當面向家人報喜訊，她說：「不想全世界知但家人未知，又不想以視像告知，所以感恩節便跟老公飛到當地跟家人宣布喜訊。」

王君馨表示隨後就向好姊妹鍾嘉欣報喜，「我以視訊跟她講發生了一些事，她好緊張，當時她全家人聽到都好開心，一齊恭喜我」。

切除水瘤開始造人

王君馨表示孕照是剛見肚時去歐洲旅行拍攝，「其實我們一知道懷孕，便覺得遲些個肚大了很難去旅行，我就跟老公講很想坐郵輪到歐洲旅行，都算是獎勵，順便影了張相，不過當時個肚有啲細，記得有日老公話我們行了2萬步，我反問他是否忘記我有BB，他真的有時不記得」。她稱老公現在經常要照顧她的情緒，因就算看烹飪節目都忍不住喊，食飯又喊，但不覺老公受氣，對方反而很擔心，不知自己做錯了什麼。

是否一直有計劃生B？王君馨稱感謝老公去年讓她開演唱會圓夢，覺得自己為事業衝了一段時間，亦達成了很多願望，是時候開始造人計劃，但當做身體檢查發現自己有小問題，她說：「生了水瘤要做微創手術，康復一段時間，今年才可以開始試，沒考慮過人工受孕，覺得自己還有能力，就盡量自然懷孕，都不算是一擊即中的。」她已知BB性別，計劃稍後舉行派對公布。問是否想生多幾個？她說：「如果係仔就想生多個女，如果係女就想生個仔，想湊成一個好字，不過之前就好驚龍鳳胎或三胞胎，因為想餵母乳，如這樣不知怎樣餵。」

記者：林祖傑