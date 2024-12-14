豪宅開派對預祝聖誕節 88歲趙世曾即興與范冰冰共舞

【明報專訊】香港富商趙世曾年屆88歲依然活力十足，而且頭腦精明，帶領3名子女聯手打理公司業務。適逢聖誕節將至，趙世曾昨日與子女及孫兒三代同堂於趙苑舉行小型聖誕派對，提早慶祝佳節，還邀請著名內地女星范冰冰任特別嘉賓，兩人主持聖誕樹亮燈儀式又即興跳舞，成為派對亮點。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

趙世曾心情興奮，在樂隊伴奏下帶領眾人唱英文聖誕歌，表示已很久沒有出席Ball場派對，「以往每年聖誕都會舉行派對慶祝，但經歷了疫情幾年，今次是首年復辦，乘機邀請大家一齊開心湊熱鬧」。他表示欣賞范冰冰演技精湛，而且很漂亮，所以邀請她到場一齊歡度。

讚孫仔有藝術天分

問有否收到子女送贈的聖誕禮物？趙世曾說：「收到好多孫仔畫的卡，他會畫公仔，都有些藝術天分。（是否有遺傳？）將來能否繪建築圖，就看他以後能否發揮到自己的天分。」女兒趙式芝透露多數送衣服，因父親較着重打扮。孫仔（趙式浩兒子）則畫卡向爺爺表達心意。

頭腦清醒無意退休

趙世曾名下不少物業，包括山頂的豪宅都是親自設計，並對香港樓市未來前景抱有信心，亦會繼續發展海外市場。三代同堂享受天倫之樂，趙世曾稱目前暫無意退休，「現在身體幾好，頭腦亦清醒，每星期都會打兩次籃球，又會打高爾夫球，對公司和社會仍然可以作出貢獻，只要需要到我，就不會退休！」以往身邊經常有漂亮女伴，問現時有否拍拖？趙世曾甜笑說：「有，我有很多朋友，最開心就是這樣！」

范冰冰穿中式套裝配鑽飾貴氣現身，先跟主人家合照，然後參觀大宅。對於獲邀出席派對感榮幸又驚訝，笑稱趙苑似是一個傳說中的大宅，今次也是她第一次認真地參觀，一進門已看到無敵海景，亦覺得佈置奢華，是一個非常美麗的地方。

范冰冰未在港置業

提到與趙世曾共舞，范冰冰表示很開心，雖本身沒有預計，但配合節日氣氛，大家能歡聚一堂感覺也不錯，她賣口乖大讚道：「知道這是一個擁有多年歷史的品牌，趙生把集團經營得很好，他為人非常聰明又有智慧，是我很佩服的商人。」她表示未曾在港置業，因為太昂貴，今次出席活動會順道留意。至於工作大計，她透露今年3月拍了一部荷李活電影，又在馬來西亞拍了《地母》，明年初會飛到日本拍新片。

對瓊瑤離世感遺憾

范冰冰當年曾拍攝瓊瑤的電視劇《還珠格格》，對於恩師離世，表示遺憾及有很多回憶，「記得拍《環珠格格》時我才16歲，那時對人生充滿希望，但同時面對很多不確定的事。劇集讓全世界的觀眾都認識我們，成為一個很好的起點，也是在我微博裏所講的一樣，是點亮了我們，也是人生的開始」。她稱已很久沒聯絡瓊瑤，也沒有接拍台灣的作品，但一直有關注對方。提到她另一名好友、韓國型男鄭雨盛，最近被爆未婚當爸爸。范冰冰指每個人都有自己人生的選擇，最緊要他開心便可以。