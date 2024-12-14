【開箱】《愛在獨木橋》 朱智勳鄭有美延續初戀

【明報專訊】韓國有線頻道tvN上月23日播出新劇《愛在獨木橋》，由《暗數殺人》影帝朱智勳與《82年生的金智英》影后鄭有美合演，走愛情喜劇路線，沿用該台《愛的迫降》成功方程式：型男美女當主角，其中一方是財閥，畫面要賞心悅目，緣分充滿戲劇性。《愛在獨木橋》全劇共分12集，現已播出一半，收視徘徊於3.3%至6.4%之間，成績只屬一般，莫非方程式失效？

演愛情喜劇有新鮮感

新劇由《還魂》朴峻華執導、《綠豆傳》林藝珍編劇，講述同年同月同日出世，就連名字也相同的主角：石志源（朱智勳飾）與尹志源（鄭有美飾），因上兩代的家族恩怨，從小就是歡喜冤家，直至高中最後一個夏天開始拍拖，卻因一場小誤會，導致初戀無疾而終，留下不歡而散的回憶。18年後，二人因工作而重逢，昔日情仇重新浮現。

劇集最大看點是朱智勳與鄭有美首度合演愛情喜劇，兩人演技毋庸置疑，近年作品以戲劇類為主，朱智勳代表作包括《屍戰朝鮮》、《智異山》及《Hyena：富豪辯護人》等，自出道初期參演《宮》後，相隔18年再拍《愛在獨木橋》；鄭有美亦不遑多讓，《戀愛的發現》已是10年前的舊作，二人拍檔頗有新鮮感。

現代《羅密歐與茱麗葉》

男女主角的愛情故事，捲入家族情仇，大玩現代版《羅密歐與茱麗葉》，首集解釋石尹兩家的仇恨，源自雙方祖父愛上同一女生而大打出手，從此誓不兩立，更禍延三代。石庚泰（李炳俊飾）兒子志源與尹家女兒同年同月同日出生兼撞名，已經深感不滿，他的建築公司又與尹志源祖父尹載淏（金甲洙飾）爭奪同一幅地皮而再度結怨，最終石庚泰收購失敗，公司陷入財困，結果大病一場，靜待機會報仇。

18年後，石庚泰終於抓緊機會，把獨木高中財團理事長尹載淏趕走，委任兒子石志源出任獨木高中的新任理事長，藉以向尹家報仇，巧合地尹志源任職獨木高中的體育老師，「戰火」從此在校園蔓延。

鬥氣冤家為愛情對賭

故事設定雖然老套，幸好朱智勳與鄭有美飾演鬥氣冤家仍有睇頭，例如二人在高中時期，不太理會家族恩怨，石志源為向女方表白而立下賭局，假如男方在考試拿下全級第一名，尹志源就要跟他拍拖；至於女方拿下全級第一，石志源就要尊稱她做「姐姐」並任由使喚，結果女方勝出，兩人仍然交往。18年後石志源再跟尹志源對賭，校內老樹如果開花，他倆再續前緣，相反地，他便辭去理事長一職。賭局在第6集揭盅，石志源勝出，與尹志源發展「地下情」。

新劇不乏搞笑情節，例如石志源因為偷聽尹志源跟他人對話，失重心跌入大水桶；另一幕講述石志源為救失足跌落湖泊的尹志源，身上黐滿水草，表情惹笑。不過，由於故事橫跨18年，兩個時代互相穿插，高中時代戲分不少，朱智勳與鄭有美的對手戲難免被壓縮。《愛在獨木橋》水準並不算高，如若鍾情韓式愛情喜劇，還是值得一看。