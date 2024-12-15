林明禎承諾護照綁身 彭發籲跟宣傳人員道歉

【明報專訊】林明禎早前以護照「失蹤」為由臨時缺席主演電影《手機見鬼》首映禮，激嬲導演彭發，當晚電影臨完場，她被發現在首映商場外現身與粉絲合照，被封「大話禎」。彭發昨日聯同《手機見鬼》演員陳苡臻、譚淇淇謝票，日前稱希望多出席電影宣傳活動的林明禎繼續冇影，原本出席的陳星妤因腳部受傷缺席，彭發笑稱這套戲有點邪門，電影公司解釋昨日沒有安排林明禎謝票。

林被封「大話禎」 彭稱不應拿別人名字玩

彭發表示不知可有安排林明禎謝票，自己亦是被安排出席，身為導演不會理宣傳有誰出席，陳星妤早已透過其他工作人員表示不能出席，他說：「我好想講，真的不用同我講不好意思或對唔住，最難堪的絕對不是導演，是宣傳人員，明禎好有誠意透過一些渠道聯絡我，打了個視像電話給我，我亦和她講成件事最難堪一定不是我，若她當晚在現場，會看到宣傳人員的手機被轟炸到要熄機，塊面黑晒，佢要道歉就安排個時間和有關的工作人員道歉，這才是最實在。」彭發表示聽聞首映禮因林明禎缺席要賠錢給贊助商，他不知數目，亦不想知。

彭發透露林明禎道歉時仍堅稱因為護照不見了，如果下次出席活動會將護照綁在身上，「我覺得佢係成年人，講到咁，冇理由唔信，如果講大話都係講一次就算，一路講佢自己都過唔去，所以我覺得係真」。對於林明禎因此事被封「大話禎」，他認為這是觀眾的視點和角度，但不用拿別人的名字來玩。

彭不知電影公司安排誰人謝票

是否已接受林明禎道歉？彭發說：「絕對接受，都係嗰句，拍戲啫，唔使死人，佢已道歉，冇乜嘢嘅。」至於謝票不見林明禎可會失望？他謂：「冇期望就冇失望㗎啦！我都係被通知，邊個出現邊個唔出現，都係嚟到先知。」將來拍戲會不會繼續起用林明禎？彭發說：「這應該是老闆考慮，有戲開我當然考慮，有導演費嘛，叫我拍碌木都要拍㗎啦！」

陳苡臻表示首映禮後看報道才知道林明禎缺席原因，彭發稱認識對方男友游學修已久。問到之後會否找游學修合作？他說：「他是演員來的嗎？我認識他時不是演員，當時叫修仔，𠵱家叫修哥。」

記者：林祖傑