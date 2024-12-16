吳若希同老公嗌霎完開餐言和 梁競徽做生意蝕6位數離場

【明報專訊】森美主持無綫新節目《今晚乜都拗》，昨日與嘉賓梁競徽（前名梁烈唯）、吳若希、丁子朗和戴祖儀等出席拜神儀式。節目中嘉賓將分成正反兩方，辯論不同議題。吳若希自言喜歡與別人爭辯，不過在朋友前，大多數都好順得人，唯獨對着另一半，經常拗到面紅耳熱，「我和老公避免在子女面前爭執，多數關房門才拗，是否情趣就見仁見智。不過鬧完之後，當覺得肚餓，大家便會吃東西了事，也試過為由誰出街買消夜激烈爭執」。她之前在網上公開丈夫接女下屬返工一事，疑打翻醋埕鬧風波，吳若希笑說因為此事，買了一部七人座駕，鼓勵老公可以載多幾名同事一齊返工。

領悟力不到不為財

梁競徽承認喜歡爭拗，與太太間中意見不合爭執，視為夫妻間溝通情趣。至於子女的教育問題，他不插手，交由太太決定，「試過為仔女讀書功課問題拗撬，自問讀書不叻，沒有期望兒子成高材生，不想太太就子女升學問題帶來沉重心理壓力。最後當然同太太講對不起，始終日常由她教導，老婆繼續話事，我主力負責掙錢」。

梁競徽現時香港和內地兩邊走，若遇到好劇本和角色，樂意回港拍劇，首要考慮酬勞好，原因家庭擔子不輕。他之前在內地與朋友夾份開車行，以及在港投資鐘表店生意，現時已全部退股蝕錢離場，形容是「壯士斷臂」，「不斷臂都斷掌，蝕了好多錢，有6位數字，當交學費。得到的經驗是力不到不為財道理，現時做直播帶貨外，亦有在內地代理自家的牛扒品牌，如果生意做得穩陣，會引來香港發展」。

記者：林蘊兒