【明報專訊】《殺手列車》艾朗莊遜(Aaron Taylor-Johnson)主演Marvel超級英雄片《狂獸獵人格力文》(Kraven the Hunter),未映先惹劣評,統計觀眾口味的CinemaScore網站給予C級低分,比索尼電影公司旗下蜘蛛俠電影宇宙(簡稱SSU)同系列作品如《蜘蛛夫人》及《魔比煞》的C+評分還要差,加上《狂》片標榜血腥暴力風格,因此被評為R級片(17歲以下觀眾須由成人陪同入場),直接影響觀影人數,上周五在美國開畫只收470萬美元(約3660萬港元),打破SSU史上最低紀錄,美媒Variety隨即把首周末3日票房預測下調至1200萬美元(約9360萬港元)以下,成績令人失望。

內地方面,《狂獸獵人格力文》比香港延後兩天公映,上周六開畫票房收約540萬人民幣,遠遜於同日上映的港產片《破‧地獄》及內地片《雄獅少年2》,但比荷李活動畫《魔戒:洛汗人之戰》(The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)單日收50萬已多出十倍。