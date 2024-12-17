導演翁子光為影帝甘願等3年 劉青雲演活爸爸 放棄做爸爸

【明報專訊】導演翁子光自編自導電影《爸爸》以真實案件改編，他指影帝劉青雲是男主角不二之選，甘願等足他3年。劉青雲演戲追求不着痕迹，今次伙拍小演員與貓咪演戲，對他有啟發，又透露跟太太郭藹明曾探討生育問題，最後決定過二人世界已經好幸福。《爸爸》12月5日上映，由故事到劉青雲的神級演技在網上熱議，前日導演翁子光在社交平台透露票房衝破1300萬元，並寫道：「喜歡劉青雲的一句『各有前因莫羨人』，希望憑口碑細水長流，被打動的觀眾繼續幫我們將口碑傳出去，無言感激。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

《爸爸》以2010年荃灣享和街弒母殺妹案為藍本，故事集中兇案發生後爸爸的心態，不像翁子光之前自編自導的《踏血尋梅》及監製《正義迴廊》那麼血腥。

翁子光表示因喜歡日本作家松本清張，睇過對方寫的電影，有種社會派推理，反映現實、人性。為《爸爸》寫劇本時，接觸了很多資料，決定用家庭倫理劇方式，案件只是背景和偽命題，他說：「片中包含香港核心家庭、一家四口關係、父子關係及思覺失調病症家庭如何找出路等，然後將這些元素推到極致。劉青雲與蘇文濤所演的父子關係，好多家庭都存在，只不過有件弒母殺妹案發生，特殊關係放大了，其實講尋常百姓家庭。」

翁：青雲深化角色感情

談到找劉青雲擔任男主角，翁子光稱足足等了3年，過程中有投資方提議轉用其他演員，但他堅定不移，因劉青雲是他很想合作的演員，最終憑誠意達成合作，「劉青雲在《七月十四》及《新不了情》的演出很生活化，《嚦咕嚦咕新年財》又很生鬼，印象最深刻是他在《水滸傳之英雄本色》咬住塊布捨生取義，這個演員總能賦予角色一點特質，我會好放心叫他演戲，他本身的性格及生活智慧，深化了爸爸角色的感情」。

劉青雲獲讚演技無可挑剔，是從影以來最好演出。他認為是客套說話，甚至是宣傳手法，自己很難評價自己，一向追求演技自然、生活化及不着痕迹，但未必能完全做到，他說：「我主要跟劇本演，劇本準備充足，隱藏了很多素材，力量大到得人驚，我多次閱讀劇本都有不同感受，跟谷祖琳、陳麗雲、蘇文濤及熊諾頤合作又凝聚家人感覺，影響我最大真是片中跟仔女的對話，我又在主景屋周圍坐、周圍瞓，慢慢培養氛圍去建構角色。」

劉：小演員有想法識「爆肚」

拍戲最難控制小孩與動物，劉青雲稱早已做好心理準備，結果很享受跟小朋友合作，感覺很單純和真摯，而且導演處理方法很溫柔，讓演員放鬆去演，他笑說：「兩個小朋友很有想法，拍戲會『爆肚』，個女走去跟導演密密斟，然後埋位笑住講『爸爸，有無人話你似Mr.Bean呀』，個仔又突然加句『我尋晚發夢見到媽咪』，我就因應他們，順住去演。」翁子光讚第一次拍戲的蘇文濤很有天分，處理角色有條理和想法。

曾與太太郭藹明探討生育問題

現實中，劉青雲與結婚多年的太太郭藹明關係甜蜜，問有否想過當父母？他說：「我們不傳統，沒有一定要生小朋友的想法，婚後都是做自己想做的事。到後期年紀成熟，都有傾過之後的人生如何，大家都覺得現在的生活好好，就決定了。當然，有人覺得無小朋友可能失去好寶貴的人生經驗，老實講，我不覺得，我揀了這條路，就不會去想那條路的風景，人生一定有得有失。」

保持良好心態面對獎項得失

《爸爸》劉青雲與《破．地獄》許冠文、黃子華表現出色，被睇好成為香港電影金像獎影帝大熱。劉青雲打算入場欣賞他們的演出。至於獎項得失，他認為要保持良好心態，「有獎當然好開心，但不會開心超過一晚，就算無獎不開心都不緊要，因同樣不會超過一晚」。

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