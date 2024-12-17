《娛樂圈夫人》圓滿落幕感不捨 陳友撐黎瑞恩提名最佳女主角

【明報專訊】陳友與黎瑞恩主演音樂劇《娛樂圈夫人》前晚尾場，兩人演出時投入得流淚，完成6場演出均表示不捨，黎瑞恩表示因代入了角色，所以演出時很崩潰，首次演音樂劇亦很大感觸，「今次是很大挑戰，要排舞及記歌詞，更要找來蘇姍姐姐幫忙唱demo，才懂得找到適合音調，好似砌積木咁，大家一起慢慢建立一啲嘢，到現在成功了，覺得好開心」。可有興趣再做？她覺得演音樂劇好玩，但擔心被嫌「戲屎」。在旁的陳友大讚黎瑞恩演得好，可提名音樂劇「最佳女主角」。他稱會否再做要睇上天安排，今次是公開剖白他與太太的真人真事，「太太為這音樂劇感到開心，還稱現在是人生最開心的日子，因為我之前衰仔嘛！」

阿倫因病臨時缺席

前晚獲大班圈中好友到場支持，因病取消惠州演唱會的譚詠麟（阿倫）亦答應前來捧場，但日前出席完歌迷聚會又病倒，臨時缺席。陳友透露前一日已收到阿倫電話，聽到對方的聲音覺得「唔掂」，故着對方休息不要來，他說：「兄弟心領，知他很想來，還指收到風我演得好。我就話多得他，成日話我唱歌小心啲，願主祝福我，係好大鼓勵嘛！」

彭健新否認「叛變」

彭健新稱不知阿倫原定會來。問是否因早前「叛變」加入陳百祥（阿叻）「精裝明星足球隊」鬧翻？他說：「本身是『明星足球隊』，阿倫叫我做咩都做，阿叻也由細玩到大，邊有『叛變』呢個字？阿倫點會嬲，我又不是去踢波，只是幫他們中場表演唱歌，阿倫還問我感覺如何，如果曼聯搵我中場唱歌，唔通兩隊都話我叛變咩？」他指阿倫性格實在及嚴肅，阿叻就好好笑，令場面歡樂，兩人加起來是莊諧並重，如兩隊一齊踢波，相信會好好睇，「他們點會不和，大家笑吓咪算，我們10幾歲開始夾band，從未爭吵過，可能遲啲大家又會睇到和好如初」。

記者：林祖傑