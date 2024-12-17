兩愛犬散步誤食毒肉亡 謝嘉怡怒斥落毒人 已報警

【明報專訊】2020年香港小姐冠軍謝嘉怡前日帶愛犬「Peachy」、「Summer」和「Leo」在大埔社山村散步，其中兩隻狗疑吃了被落毒的肉類慘死。她昨日於社交網貼出兩離世愛犬照片，懷着沉重心情詳述事發經過，形容自己的心「穿了兩個大窿」，怒斥落毒的人，透露當日帶3毛孩外出散步，Peachy與Summer疑吃了路邊的肉，她行近兩犬時牠們已出現痙攣狀况，Peachy當場死亡，Summer經獸醫診治後也不治。

獸醫告訴謝嘉怡兩狗吃到的肉加了神經毒素，「當時感到徹底困惑和崩潰，感謝當日幫助我的市民，有人拿牛奶想幫狗狗解毒，幫我截的士，的士司機見我的情况沒有收車費，還有獸醫與護士的照顧」。

謝嘉怡貼出疑被落毒的肉類放置在路邊樹葉上的照片，稱感到不解及崩潰，稱有雞肉和香腸等，不單吸引狗狗，其他動物也有機會進食，斥落毒人早有預謀、令人惡心、恐怖及不可原諒。

無心情工作請假

謝嘉怡經理人Anna回應《明報》稱原本謝嘉怡昨日有工作，事件令她情緒受影響只有請假，有家人陪伴。因事件嚴重，謝嘉怡下午親自到大埔警署報案。

警務處公共關係部回覆本報查詢，表示12月16日接獲一名女子報案，指她於12月15日曾帶3隻狗到大埔社山村散步，其中兩隻狗懷疑曾進食一些置於路旁的肉碎，其後感到不適，同日死亡。經初步調查，案件列作「殘酷對待動物」，將交由大埔警區刑事調查隊第六隊（動物罪案警察專隊）跟進，暫未有人被捕。警方一向重視任何懷疑殘酷對待動物的案件，並會以多機構合作的模式積極防止及偵查有關罪案。

娛樂組