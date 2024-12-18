吳家樂早聞王賢誌欠街數 首談暗戀經過 嬲爆被拉落水

【明報專訊】王氏港建主席王忠桐之子王賢誌（Vinci）上周五入稟高等法院呈請破產，前晚他公開承認申請破產是艱難的決定，經過深思熟慮及徵詢意見後作出決定，他說：「如果人生的不同階段就有如天氣一樣，肯定我將要迎接一段嚴寒的日子，不過對於未來，我必定不會放棄，繼續積極及堅強面對！謝謝！」吳家樂前日在網上節目《娛樂好好玩》中爆料，稱兩年前已聽聞Vinci欠下好多街數，數目不止300萬元。

估計欠債不止300萬

吳家樂稱Vinci家底厚，加上其父光環，入行較容易，是他好欣賞的主持，除了記性好、說話節奏好，又有信心與壓場感。他們早於20多年前合作《K-100》，Vinci離開TVB後有不同發展。家樂稱近兩年在《K-100》的群組聽聞Vinci欠街數，他說：「唔奇！佢靠自己，這幾年佢爸爸好似已不再幫他找數，相信佢搞個騷都幾吃力。（王賢誌投資《Boyscation Too》花了400萬元，近日被追數300萬元。）但係咪只關係300萬元？肯定唔係！不是這些小數目。」

吳家樂被問及王賢誌曾自爆暗戀他。家樂稱這件事好笑，但坦言有點嬲，表示跟Vinci只是認識20年的同事。他首次回應這傳聞，稱有日Vinci突然狂傳短訊又致電給他，說有事跟他商量，當時他有不好的預感，故沒有回覆對方。翌日他才知道Vinci宣傳他監製的節目接受訪問，自稱曾暗戀吳家樂，又稱家樂不可能感覺不到。家樂稱被拉落水感不開心，「我都無新聞價值，點解要講我，唔講梁思浩？我真係嬲，佢做完訪問先同我商量，再加上我點會理解到佢鍾意我？」

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