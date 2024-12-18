上司拒提供出勤紀錄 兵務部稱展開調查 韓媒揭宋旻浩當兵偷懶惹議

宋旻浩（圓圖）在麻浦區社會服務中心服役，遭舉報沒按時履行公益兵工作，韓媒Dispatch記者多次等候對方上班，指他從未出現，中心負責人向記者表示，宋駕車經地庫停車場出入，不會經過大門。

【明報專訊】韓國男團Winner的31歲成員宋旻浩，去年3月開始以公益兵身分入伍；韓媒《Dispatch》昨報道，宋旻浩自今年3月調到麻浦區社會服務中心履行兵務，一直沒按時出勤，只偶爾出現，簽到後便離去，其上司涉嫌包庇，見傳媒追訪即以私隱為由，拒絕提供出勤紀錄，韓國兵務部則表示會展開調查。

文：蘇珮欣

根據韓國法例，年滿18歲韓國男公民必須服兵役，此前先體檢，並分為7級，其中不適合入伍當兵者會判定為4級「補充役」，當公益兵替代，參加新兵訓練營後以社會服務人員身分在巿政府或學校等公營機構工作，代替兵役，為期21個月，出勤時間與一般上班族相同，可享有年假及病假，經審批後也可申請外遊。

過往不少韓星以公益兵身分服役，如《彈珠人生》李敏鎬、《律戰江湖》李鍾碩、防彈少年團（BTS）成員Suga、BigBang前成員T.O.P、Super Junior的圭賢與希澈、EXO成員伯賢與Kai、Seventeen成員淨漢等。

稱宋駕車出入地庫停車場

韓媒《Dispatch》稱多次接獲舉報，指宋旻浩以公益兵身分服役期間偷懶，出勤紀錄疑造假。舉報指宋旻浩今年3月起被調至麻浦區社會服務中心後，出現多次缺勤，他偶爾現身，但簽名報到後，在中心外吸煙便離開；還有舉報指宋旻浩今年10月30日往夏威夷旅行6日5夜，休假後沒按時返回工作崗位。

Dispatch記者上月中連續多天到宋旻浩工作現場視察，稱上班時間從未見宋旻浩出現。記者本月初再連續多天到訪社會服務中心，向中心負責人L某查問，後者疑包庇宋旻浩，以私隱為由，拒絕向傳媒提供他的出勤紀錄或閉路電視片段，又指宋旻浩到夏威夷旅遊後，一直都有上班，當記者表示從沒見過他時，L某稱確認過宋旻浩的確有上班，又指宋旻浩直接駕車入中心地庫停車場，不是經中心門外上下班。

Dispatch記者本月初再向L某查問宋旻浩出勤情况，報道指L某每天都有不同解釋，包括宋旻浩申請了年假、請病假又或因恐慌症住院。報道指宋旻浩以手寫方式填寫出勤紀錄，即在日子旁邊簽名即可，暗示他可以「一簽多日」，惹舞弊嫌疑。L某其後向Dispatch的記者承認，因宋旻浩是藝人，經常有人來看明星，故安排他在沒人看見的房間「工作」。據報宋旻浩本月23日退伍，尚餘不足一周，未知會否如常上班。

宋旻浩所屬事務所YG娛樂昨否認他偷懶，指藝人服役的詳細內容很難確認，但指他因為情緒病治療延長，故增加病假，其他休假方面，都是按照規定申請。韓國兵務廳回應宋旻浩涉嫌缺勤一事，稱相關部門正展開調查，若報道內容屬實，將根據公益兵相關法律處置。事實上，宋旻浩並非首次捲入當兵爭議，去年5月被揭發到美國參加胞妹婚禮，質疑他入伍僅兩個月，即獲批出國，也質疑他沒有入營接受新兵訓練。

羅仁宇等足3年最終免役

另一方面，《和我老公結婚吧》男星羅仁宇已屆30歲當兵限定年齡，理應入伍。韓媒報道指他3年前體檢，被判定為4級「補充役」，一直等待以公益兵身分入伍，但等了3年也沒被徵召，最終免除兵役。韓媒指韓國每年約1萬名「補充役」，因未獲安排職務，最後免除兵役，羅仁宇便是其中之一。另外，羅仁宇伙拍《愛過之後來臨的》李世榮合演MBC電視台新劇《Motel California》，定於明年1月10日播出。