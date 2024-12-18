《白蓮會3》香港明年2·17首播 Lisa傳統泰國打扮現身預告片

《白蓮會3》上次預告片Lisa穿著酒店制服（左圖）被嘲像外傭，今次的泰國傳統服裝造型（上圖），網民又有何評價？

【明報專訊】影視串流平台Max上月公開來年新劇消息，除了《和平使者2》、《最後生還者2》及《色慾都市2.0》等劇之外，還有韓國女團Blackpink泰籍成員Lisa參演的《白蓮會3》，在三四個鏡頭之間，可見扮演酒店職員的Lisa驚鴻一瞥，笑對鏡頭說「歡迎」，卻遭網民留言取笑其造型似外傭。Max前日公開《白蓮會3》首條先導預告片，除了Lisa的酒店員工打扮之外，其中一個鏡頭還可看到她身穿泰國傳統服裝。

落實明年2月16日在HBO及Max上架的《白蓮會3》，香港將於2月17日播出，首兩季均講述發生在豪華酒店的命案，並分別在夏威夷和西西里島取景，首季主題聚焦金錢，第2季則圍繞性，第3季故事移師泰國，監製兼編導米克韋（Mike White）表示，將以有趣的角度看死亡、東方宗教和靈性。近分半鐘的預告片中，除了Lisa，還可見到《職業特工隊3》米雪莫娜漢（Michelle Monaghan）、《情迷聲色時光》柏嘉保斯（Parker Posey）等演員；另外在首季飾演水療中心經理Belinda的娜塔莎洛夫維（Natasha Rothwell）亦回歸，到泰國的酒店參與交換計劃。

提起新劇消息，《BB也瘋狂》泰丹遜（Ted Danson）主演美劇《臥底老友記》上月21日在Netflix上架，昨宣布會續訂第2季。另外，正在Apple TV+播出第2季的《末日地堡》，亦宣布續訂多兩季，但第4季將會大結局。