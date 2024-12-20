名下集團上市 首敲鑼感覺夢幻 郭晉安有信心兼顧拍劇做生意

【明報專訊】郭晉安與胞姊郭致因創立保健品牌集團昨日在港交所主板掛牌上市，集團執行董事及行政總裁郭致因與非執行董事郭晉安一同上台主持開市敲鑼儀式，圈中友好王祖藍、岑麗香、馮素波、韓馬利及康子妮等到場支持，場面熱鬧。郭晉安笑言拍劇未演過公司上市情節，感覺夢幻，已期待20年，又稱會跟胞姊繼續拍住上，但仍會兼顧演藝工作。對於公司上市是否身家暴漲，他笑而不語。至於股價表現，昨日收市報4.14元，較上市價3.75元高10.4%。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

郭晉安（安仔）儀式後被一眾嘉賓包圍邀合照，畫面似拍電視劇。身為3屆視帝的他表示從未演過公司上市的情節，感覺很夢幻，連見慣大場面的王祖藍也形容大開眼界。

安仔說：「平時這裏不會隨便開放，所以是第一次見識這種場面。期待這大日子已20年，因我們沒想過幾時或公司會不會搞上市，多得很多人在幕後幫手。」安仔稱姊弟合作做生意是「秤不離砣」，會繼續拍住上。有說公司上市後帶挈身家暴漲不少，安仔笑而不語。郭致因說：「其實是股民支持，跟我們的身家有幾多無關。」

安仔：反應誇張是預期之外

安仔任集團非執行董事，又是品牌代言人，締造星級效應，股份公開招股部分錄得超額認購逾6000倍。安仔表示市場反應理想，「我不否認是有星級效應，但最主要是市民跟我們公司已建立長遠的關係和感情，機會屬於大家。有這麼誇張的反應是我們預期之外，感謝大家對公司的支持，也是今年送給我們最佳的聖誕及新年禮物，未計劃如何獎勵自己」。郭致因完成公司上市後準備去外地旅行充電，透露從去年底策劃至今年5月遞交上市申請，過程非常順利和快速，覺得很神奇。

岑麗香任代言人望加人工

昨日一眾好友撐場支持，安仔表示很感動，特別是王祖藍前晚深夜才落機返港，逗留一日即趕返內地工作。安仔稱日後盡量參與公司高層會議，但無意減少拍劇，認為自己的老本行是演戲，有信心做生意與拍劇同時兼顧到。岑麗香為品牌擔任代言人，她興奮說：「好開心能參與，是很難得的事。（任代言人做到公司上市，會否趁機要求老闆加人工？）最好啦！」郭致因承諾酬勞會根據不同藝人的市場價值調整。

王祖藍向安仔學做生意

王祖藍稱難得親身見證上市儀式，感覺奇妙。他自嘲沒有抽獎命，結果沒抽中認購股份，唯有以用家身分來支持，亦會向安仔學習，畢竟做生意做到上市的藝人例子不多。他沒奢望能擔任集團CEO，大讚郭致因犀利。問他對什麼生意感興趣？王祖藍認為「熟嗰行做嗰行」，想搞有關文化產業的生意。岑麗香對時尚潮流較有興趣，打算修讀相關課程，逐步向目標進發。

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