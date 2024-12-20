姜麗文甄采浠離巢無綫 《愛．回家》改每周播5集 劉丹讚好

【明報專訊】無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》最近有演員相繼宣布離巢，包括飾演「高小姐」的甄采浠及秦沛38歲女兒姜麗文。姜麗文劇中演菲律賓姐姐「Liza」維肖維妙，成功「入屋」，更獲「飛躍進步女藝員獎」，昨日在社交平台發文宣布離開效力7年的無綫。她稱昨日是在無綫最後一天，過去7年在各方面有不同挑戰，學習及成長好多，正興奮期待人生下一個篇章，繼續全心投入演員和創作歌手的工作。至於甄采浠跟無綫結束8年賓主關係，稱是艱難決定，但面對每年新人輩出，她在年齡方面輸蝕，前年開始工作量下跌，今年只拍《刑偵12》，且戲分不多，決定離巢另覓發展，但若有機會樂意回無綫拍劇及宣傳。

不知劉愷威有否女友

《愛•回家》昨日舉行宣傳活動，劉丹、羅樂林、單立文、呂慧儀、滕麗名、周嘉洛、古佩玲及陳浚霆等提前慶祝冬至和聖誕。監製林瑋澄公布2025年1月6日起，《愛．回家》由每周播6集縮回5集，逢星期一至五晚上8時播映。劉丹被問每周播5晚是否比前輕鬆？他認為跟之前差不多，只是有些角色的戲分會較重，周嘉洛、吳偉豪回歸可幫輕大家。他估計是因存貨較多，無綫想精益求精，編劇一星期寫足6集會幾辛苦及壓力大，現在可輕鬆少少，有助創作靈感如泉湧。對於姜麗文離巢，他讚對方演戲好，唱歌又得，角色幾受大家歡迎，離巢有點可惜。劉丹自爆太太一時大意記錯日子，一家人包括兒子劉愷威與孫女「小糯米」，日前提早吃了冬至飯。劉愷威有否帶女友返家？他說：「不知道兒子有沒有女朋友，你們會否收錯風？我都好想他早日找到另一半，不過不敢追問，讓他自由發展。」

周嘉洛拍兩劇中港兩邊走

周嘉洛正在內地拍攝新劇《正義女神Themis》，同時兼顧拍《愛．回家》，他說不覺得辛苦，可以借往返車程小睡休息或看劇本。古佩玲透露去年聖誕親手自製薑餅人送給同事，但運送途中出事，薑餅斷開，食物賣相變成「萬聖節恐怖版」，但味道可以，今年會整薑餅屋。她自爆識整甜品又懂得織頸巾和衫，但從未送給心儀男士。她透露聖誕節有男士約會，但她要開工拒絕。談到緋聞男友陳浚霆父親平安夜生日，有否趁機約她去派對慶祝？她說：「他有約我，就是一齊拍劇度過，聖誕開工都好浪漫。」

記者：林蘊兒