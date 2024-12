【娛樂場】樂壇新人張運兒鍾情K-pop 新歌挑戰跳唱

【明報專訊】樂壇新人張運兒(Yoona)繼推出單曲《Hallucinate》及《What am I looking for》後,再推出第3首作品《無人陪我也很快樂》,首度挑戰跳唱,展示更多不同才能。Yoona在MV中駕駛飄移車時玩得投入,真情流露,展現獨處也可以很愉快。

延續「一個人可以很快樂」主題

《無人陪我也很快樂》由楊鎮邦(Bryan)編曲及監製, Yoona繼續伙拍Bryan作曲及填詞,延續《What am I looking for》主題,「在經歷過尋找、探索後,發現一個人都可以很快樂」。Yoona說:「今次是《What am I looking for》的延續,講獨處時候如何找到內心的快樂同自在,在經歷過一番尋找同探索後,原來一個人都可以好快樂,我希望透過今次新歌分享自在同滿足。」《無人陪我也很快樂》有別常見的創作程序,先由Bryan參考K-pop做好編曲,然後再一起創作旋律,Yoona填上韓文歌詞成為demo,而demo副歌部分以「hoo」哼出來,Yoona當時想出「無人陪」3個字,這正好配合歌曲主題,亦順勢由此出發,構思出《無人陪我也很快樂》這歌名。Yoona刻意在錄唱和音時保留韓文短句,令歌曲保留原本demo的味道。

Yoona鍾情K-pop,熱愛程度除煲韓劇睇綜藝外,更學習韓文及學跳K-pop,跳舞底子亦由此慢慢建立,今次在新歌MV可以一展舞技。Yoona表示過去常跳K-pop,今次終於學習自己歌曲的舞步,她開心說:「好開心有屬於自己歌曲的舞步,又有自己的創作的作品,跟以前跳K-pop好不同,今次有排舞師Ginger幫手度身訂做,配合音樂風格,在學習時都好投入,仲好有滿足感。由於通宵拍攝MV,過程中要不停跳舞,好在一早有心理準備,拍攝前盡量休息同吃多些食物補充,可以撐到成個MV拍攝。」

商場拍MV 玩飄移車高呼好爽

《無人陪我也很快樂》MV選在商場取景,Yoona一人去食拉麵、打機、逛街,連玩飄移車也獨自一人;拍攝時,Yoona自得其樂駕駛着飄移車,在車場上奔馳,更高呼好爽,完全進入了「無人陪我也很快樂」的狀態,她笑說:「我都有車牌,玩飄移車不太驚,覺得好好玩,是一個好特別的體驗。」

從參加歌唱比賽到成為樂壇唱作新人的Yoona,出道至今已推出了3首歌,她感恩表示:「作為今年的新人,完成了3首歌,覺得好感動,亦是一個好大的突破,由最初好怕醜,到現在可以在舞台表達自己,這一年成長了好多,好多謝監製Bryan及每一個支持我的朋友,未來我會繼續努力,在音樂上探索更加多的可能,挑戰不同風格的作品。」