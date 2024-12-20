【娛樂場】樂壇新人張運兒鍾情K-pop 新歌挑戰跳唱

【明報專訊】樂壇新人張運兒（Yoona）繼推出單曲《Hallucinate》及《What am I looking for》後，再推出第3首作品《無人陪我也很快樂》，首度挑戰跳唱，展示更多不同才能。Yoona在MV中駕駛飄移車時玩得投入，真情流露，展現獨處也可以很愉快。

延續「一個人可以很快樂」主題

《無人陪我也很快樂》由楊鎮邦（Bryan）編曲及監製， Yoona繼續伙拍Bryan作曲及填詞，延續《What am I looking for》主題，「在經歷過尋找、探索後，發現一個人都可以很快樂」。Yoona說：「今次是《What am I looking for》的延續，講獨處時候如何找到內心的快樂同自在，在經歷過一番尋找同探索後，原來一個人都可以好快樂，我希望透過今次新歌分享自在同滿足。」《無人陪我也很快樂》有別常見的創作程序，先由Bryan參考K-pop做好編曲，然後再一起創作旋律，Yoona填上韓文歌詞成為demo，而demo副歌部分以「hoo」哼出來，Yoona當時想出「無人陪」3個字，這正好配合歌曲主題，亦順勢由此出發，構思出《無人陪我也很快樂》這歌名。Yoona刻意在錄唱和音時保留韓文短句，令歌曲保留原本demo的味道。

Yoona鍾情K-pop，熱愛程度除煲韓劇睇綜藝外，更學習韓文及學跳K-pop，跳舞底子亦由此慢慢建立，今次在新歌MV可以一展舞技。Yoona表示過去常跳K-pop，今次終於學習自己歌曲的舞步，她開心說：「好開心有屬於自己歌曲的舞步，又有自己的創作的作品，跟以前跳K-pop好不同，今次有排舞師Ginger幫手度身訂做，配合音樂風格，在學習時都好投入，仲好有滿足感。由於通宵拍攝MV，過程中要不停跳舞，好在一早有心理準備，拍攝前盡量休息同吃多些食物補充，可以撐到成個MV拍攝。」

商場拍MV 玩飄移車高呼好爽

《無人陪我也很快樂》MV選在商場取景，Yoona一人去食拉麵、打機、逛街，連玩飄移車也獨自一人；拍攝時，Yoona自得其樂駕駛着飄移車，在車場上奔馳，更高呼好爽，完全進入了「無人陪我也很快樂」的狀態，她笑說：「我都有車牌，玩飄移車不太驚，覺得好好玩，是一個好特別的體驗。」

從參加歌唱比賽到成為樂壇唱作新人的Yoona，出道至今已推出了3首歌，她感恩表示：「作為今年的新人，完成了3首歌，覺得好感動，亦是一個好大的突破，由最初好怕醜，到現在可以在舞台表達自己，這一年成長了好多，好多謝監製Bryan及每一個支持我的朋友，未來我會繼續努力，在音樂上探索更加多的可能，挑戰不同風格的作品。」