爭視后遇勁敵楊茜堯 陳自瑤：入到5強滿足 黎耀祥自認前浪 撐張振朗首奪視帝

【明報專訊】無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》明年1月19日在澳門舉行，昨日公布各獎項10強名單，以及今年新增設的「最佳男、女新人」5強。3屆視帝黎耀祥憑《巾幗梟雄之懸崖》入圍10強，跟羅子溢、張振朗、譚俊彥及王浩信等爭視帝，他看好張振朗，指長江後浪推前浪。陳自瑤爭視后，視楊茜堯最強對手，能入5強已滿足。張曦雯出動友情牌請朋友向親友拉票，望再憑《強人》系列贏得殊榮。

記者：林蘊兒

攝影：林祖傑

黎耀祥（祥哥）憑《巾幗梟雄之懸崖》入圍視帝10強，表示15年前拍第一部《巾幗》，估不到多年後又再拍，對爭獎抱平常心，但跟張振朗惺惺相惜，看好對方得獎並給予鼓勵，他說：「振朗在《反黑英雄》表現好好，有突破。我們數年前曾合作《拳王》，看到他近年演技愈來愈好，所謂長江後浪推前浪，我都被推了去前邊。」他稱參與台慶頒獎禮當去派對，得與失一樣開心。

未為楊茜堯拉票 羅子溢：顧自己先

張振朗說每個獎項可讓觀眾投3個不同候選人，提議大家投完心水一票，餘下的票全數給他。他入行13年有零的突破，日前首次奪得在新加坡舉辦的「2024亞洲影藝創意大獎」中國香港地區視帝，他去見識發覺亞洲市場好大，跟世界各地不同演員獲提名感榮幸，希望不斷進步，亦感謝前輩黎耀祥教導，獲益良多。他對爭視帝有一定信心，預告投黎耀祥、姚子羚及自己一票。

羅子溢與陳自瑤合演《婚後事》掀城中熱話，獲網民讚演技出色，他們角逐視帝、視后，承諾互投對方一票。羅子溢太太楊茜堯亦是視后10強，他未為太太拉票，「我顧自己先，她都攞過視后。不過如一齊攞獎，畫面應該好夢幻同美滿」。他之前弄濕姚子羚手提電話及弄污胡定欣的衫，承諾如得獎會買手機及新衫送給她們，不過要送禮一定先送給太太，之後送給劇中太太陳自瑤。陳自瑤首獲提名女主角，稱楊茜堯是好強對手，如自己入到最後5強已滿足，如在大灣區或馬來西亞得獎都不錯。

張曦雯叫親友投票 蔡潔為辭演解畫

張曦雯與蔡潔分別憑《企業強人》和《法證先鋒VI：倖存者的救贖》入圍最佳女主角10強，她們互相為對方拉票，並提醒觀眾之前票數「歸零」，要重新投票。張曦雯已請朋友向親友拉票，她5年前憑《白色強人》奪飛躍進步女藝員，今次希望延續「強人」系列再獲榮譽，「我會投給蔡潔、龔嘉欣及自己」。

蔡潔因檔期問題臨時辭演電影《你嫁咗俾隻鬼？》，令導演王晶不滿，她解畫道：「王晶拍片粒粒巨星，我只是小朋友，辭演因檔期問題，已通知劇組一段時間，王晶都知道，不是臨時甩底。」她正拍其他電影，錯過王晶新片也感可惜，希望下次有機會參與。

陳懿德爭3獎 成最多提名藝人

陳懿德分別角逐最佳女主持、最佳女新人及飛躍進步女藝員，成為頒獎禮獲最多提名藝人。她對3個獎都打入10強感意外，覺得似中大獎，呼籲觀眾集中投她女新人獎一票，因新人獎只可爭一次，特別重視。早前與緋聞男友羅天宇被影到，她說：「多謝關心，其實當時有其他人在場，我們都是熱愛工作謹言慎行的人，根本沒有接觸。羅天宇是好男仔，如果真的拍拖都會低調處理。」

角逐男新人 譚輝智：大家尊重我

40歲譚輝智角逐最佳男新人晉身最後5強，跟張馳豪、周百恩、廖家爵及吳兆麟爭獎，他自嘲是「最Senior的Junior」，笑言大家想敬老就投他一票，「我已一把年紀，同台的都是20多歲的年輕人，入圍可能是大家尊重我。現在心情是輕微信心及尷尬，如得獎就更加尷尬！」