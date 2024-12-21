【娛樂場】香港話劇團《天下第一樓》載譽重演 編劇何冀平加戲

【明報專訊】謝君豪再次參演香港話劇團的《天下第一樓》，此劇由前話劇團駐團編劇何冀平編寫，1988年首演，曾獲文化部戲劇最高榮譽「文華獎」和中國戲劇文學「曹禺獎」等多項大獎，與《茶館》、《雷雨》同為北京人民藝術劇院的戲寶，至今已上演超過600場，成為超越時代的經典作品。2022年香港話劇團將劇本整理為粵語版本，10場演出全部爆滿，隨即於華語戲劇盛典奪得最佳導演、最佳男主角及最佳男配角三大獎項。

全國巡演 尾站香港

今次再由司徒慧焯以現代手法執導，金馬影帝謝君豪聯同余翰廷、申偉強、黃慧慈、周志輝、劉守正、歐陽駿、陳永泉、高翰文、潘泰銘等演出。《天下第一樓》12月開始全國巡演，先後到深圳、佛山、蘇州、北京及上海演出，並以香港為壓軸尾站，將於2025年1月18至26日假香港文化中心大劇院公演。

百年飯店「福聚德」以掛爐烤鴨馳名京城，一步步建立家業。所謂創業難，守業更難，由路邊攤到飯店新樓，見證一代代人的奮爭不息，門內門外波譎雲詭，時代更迭，到底誰可創造命運，當家作主？《天下第一樓》講述名噪京城的烤鴨老字號「福聚德」，老掌櫃因病退居幕後，但兩名少東不務正業，幸得外援盧孟實臨危受命，將「福聚德」扭虧為盈。兩名少東見生意蒸蒸日上，不忿其功高蓋主，誓與盧孟實爭奪東主財權。

何：期待觀眾能看到什麼

編劇何冀平畢業於中央戲劇學院戲劇文學系，曾任香港話劇團駐團編劇，創寫《德齡與慈禧》、《還魂香》、《明月何曾是兩鄉》、《開市大吉》、《煙雨紅船》（由英皇娛樂集團公演）及音樂劇《酸酸甜甜香港地》等作品。何冀平分享創作概念：「這部戲，可以看吃喝玩樂，可以看烤鴨的吃法做法，廚藝的煎炒烹調，百年老店的企業經營，還可以看到人的奮爭不息，拼搏不止，對人生的感嘆，對命運的不甘。我不會想讓觀眾看到什麼，倒是期待他們能看到什麼。今次特意為粵語版的《天下第一樓》重演多寫了一場，關於洛英和盧孟實的，希望觀眾別有一番感受。」

導演：盡是人間酸甜苦辣

導演司徒慧焯說：「這個戲表面上說的是一個家族，故事情節集中在百年老店福聚德裏的變遷，然而當挖掘得更深入，觀眾會感悟到在福聚德以外，存在着一個更大格局的世界，而福聚德正正是世界的核心，象徵着時代的流動。作為香港導演，當我用我的眼睛去看這樣一間北方烤鴨店的故事，文化的碰撞已經發生了。南調迴盪北腔，福聚德裏盡是人間的酸甜苦辣，欣喜、苦惱、憤怒、希望，又是不盡的人性。」