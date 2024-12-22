伙肥仔ROVER 與700師生預祝聖誕 4鏡仔突襲校園演出

姜濤（後）發現一名男同學（前）長得很帥，即場邀對方參加《全民造星VI》。

【明報專訊】男團MIRROR「Strawberry小組」姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）及呂爵安（Edan），前日聯同ERROR隊長梁業（肥仔）及樂隊ROVER現身一所中學，跟700師生見面，除唱歌外，又跟學生玩遊戲，預祝聖誕。眾人久未踏入校園，勾起很多學生時代記憶。姜濤發現一名男同學長得很帥，即場邀對方參加ViuTV新一屆選秀節目《全民造星VI》。

姜濤、Anson Lo、Jeremy、Edan、肥仔、ROVER成員卓金樂（Kim）、陳鎮亨（亨仔）、王希晉及雷濠權（Jason）前日突襲樂善堂楊葛小琳中學，同學全不知情，當見到擔任司儀的肥仔時十分興奮，ROVER接着出場，以招牌式band sound唱《男孩子不要流淚》及《陪我一路漫遊》，之後跟同學組隊玩體能challenge，一分鐘內鬥做sit up。肥仔亦表演出道跳唱作品《Lady Killa》，Chok爆舞姿贏得全場掌聲。

「Strawberry小組」壓軸登場掀起高潮，4子先唱《Strawberry Love》，接着邀請老師及同學上台組隊玩「大電視」遊戲，有老師帶來應援紙扇，吸引到Edan注意，邀上台參與遊戲。

唱歌玩遊戲全場大合照

玩遊戲時，Jeremy秒殺問題，跟同學甚合拍，勝出者獲各成員簽名卡。遊戲後4子分別獨唱，Jeremy唱《Closer》，姜濤演繹《Master Class》，在音樂過場時技癢跳起舞來，引得全場尖叫。Anson Lo唱《Hey Hey OK!》， 台下師生上演全場大合唱，並跟着跳舞。Edan則唱《E先生連環不幸事件》，亦令師生陶醉。他們表演完畢，台下大叫「安歌」，他們再唱出《IGNITED》，最後各單位齊集台上，全場大合照後結束活動。

姜濤邀帥學生參加《造星》

事後眾人表示很久沒走進校園，這次到中學演出很開心，勾起不少學生時代的記憶，說很懷念中學生活。MIRROR、ERROR及ROVER明年將參與更多校園活動。姜濤在社交平台上載跟一名男同學在台上傾談的視頻，他搭着對方膊頭聊天，並留言︰「這個男生真的帥，我約了他在《全民造星》見。加油！你可以的！」

娛樂組

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