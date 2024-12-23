張娜拉首奪SBS演技大獎爆喊 金泰梨讀錯電視台名嚇到「O嘴」

【明報專訊】韓國SBS電視台年度大騷《SBS演技大獎頒獎禮》前晚舉行，有「童顏美女」之稱的《大發不動產》43歲女星張娜拉，憑《好搭檔》拿下至高榮譽演技大獎，是她入行23年來首奪此獎，張娜拉在台上激動爆喊。負責頒獎的去屆得主《惡鬼》金泰梨，一時口誤將SBS電視台讀成MBC，更被自己的失誤嚇到「O嘴」。

文：蘇珮欣

張娜拉憑《好搭擋》拿下至高榮譽演技大獎，成為她入行23年來首個「演技大獎」。歌手出身的張娜拉，2002年奪得KBS及MBC至高榮譽歌謠大獎，加上今次的演技大獎，不僅集齊韓國三大電視台的「大獎」，也是當地首名同時贏得演技及歌謠大獎的藝人。張娜拉上台即落淚，表示對得獎不可置信，感謝《好搭檔》台前幕後，特別是拍檔南志鉉，形容對方是自己的福星，「原以為自己入行23年已很長，當看到金英玉前輩拿下功勞獎時，覺得自己還差很遠，仍須加倍努力」。她又感謝粉絲，「不相識的人喜歡我、看我的作品，是多麼大的奇蹟」。張娜拉又感謝攝影師丈夫鄭河哲，放閃說：「非常愛你。」

《惡鬼》金泰梨及《模範的士》李帝勳頒發演技大獎，後者說：「2024年SBS電視劇受到觀眾喜愛。」，金泰梨接着說：「沒錯！今年MBC……」她馬上發現出錯，即時嚇得「O嘴」兼用手掩着嘴巴，李帝勳淡定地說：「當然是SBS。」金泰梨急忙道歉，稱因緊張而失誤，李帝勳說：「沒關係，這就是直播的妙趣。」

朴信惠奪導演選擇大獎

產後復出接拍《來自地獄的法官》的朴信惠，獲頒導演選擇大獎，她在台上感謝導演朴珍杓及拍檔金宰永，「有人說成為朴信惠的『男人』很幸福，但我多得這個男人，才能更加閃耀，感謝金宰永」。朴信惠自言21年前在SBS拿下童星獎，現在拿到大獎，要感謝不離不棄的粉絲。朴信惠又提及丈夫兼《奇怪的拍檔》崔泰俊，「生活中很難找到跟我合得來的人，其中之一是我經理人，另一個就是崔泰俊，想借此機會感謝他（崔泰俊），當我自尊心低落時，他一直支持我、鼓勵我，非常感謝他」。朴信惠與金宰永還憑《來》劇拿下最佳情侶獎。

最優秀男女演員獎今年分奇幻、季播連續劇、劇情等3個類別，合共6個視帝視后，分別是《來自地獄的法官》金宰永、《好搭檔》南志鉉、《熱血司祭2》金南佶與李荷妮、《財閥X刑警》安普賢及《聯結》田美都。《聯結》奪年度最佳劇集，但男主角池晟未有獎項，不少觀眾替他不值。

KBS演藝大獎「蝦碌」頒獎

《KBS演藝大獎頒獎禮》同樣於前晚舉行，28歲演歌男歌手李燦元奪至高榮譽演藝大獎。另外，出現「蝦碌」事件，《兩天一夜》文世潤及《搞笑演唱會》金峻鉉頒發優秀藝人獎，讀出得獎者是《兩天一夜》李準後，主持人稱還有一名得獎者，但兩嘉賓指信封內只有一個名，場面十分尷尬，最終透過銀幕公布另一得獎者是《The Seasons》李泳知。