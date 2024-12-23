拍《痛愛完成式》傳不和 碧琪麗芙莉告積斯汀巴東尼性騷擾

【明報專訊】「死侍嫂」碧琪麗芙莉（Blake Lively）主演的《痛愛完成式》今年8月在美國上映，以家暴為主題的愛情片，票房爆冷大賣，全球收3.5億美元（約27.3億港元），不過就傳出她與身兼監製、導演及男主角3職的積斯汀巴東尼（Justin Baldoni）不和，電影宣傳期間兩人沒任何交流；談及戲中角色受到家暴，碧琪被指態度輕鬆，又乘機宣傳旗下的美髮品牌，受到各方抨擊。據美媒報道，碧琪早前入稟法院控告積斯汀性騷擾，製造有害的工作環境，並號召抹黑她的行動。

據美媒報道，碧琪麗芙莉的法庭文件指拍攝期間情况惡劣，她的團隊曾跟積斯汀巴東尼方面召開會議，提出不能再即興加親熱戲，所有性愛場面必須跟足碧琪之前審批的劇本；另外不能再給碧琪看任何裸體女性的片段或照片、不能再提及積斯汀的「色情成癮」、不能在碧琪面前討論性經驗，以及不能再問有關碧琪的體重等，而且獲得雙方同意。據悉碧琪入稟的文件亦指，《痛愛完成式》的演員及工作人員按合約有義務跟從預定的市場計劃宣傳，亦即更關注女主角的力量和韌性，而不是把電影描繪為關於家庭暴力的故事。碧琪表示積斯汀策劃行動損害她的聲譽，並提供22頁他與公關人員Melissa Nathan的對話截圖。

碧琪麗芙莉給《紐約時報》刊登的聲明表示，希望其法律行動「有助揭露這些險惡的報復策略，旨在傷害那些敢於公開不當行為的人」。積斯汀巴東尼方面隨即否認有關指控，反指碧琪此舉只為修補在宣傳該片時的負面名聲，稱公司要聘請危機管理公關，因碧琪在電影製作期間提出連串要求，稱若不如願，威脅不會現身片場及參與宣傳。雖然兩人各有網民支持，但積斯汀巴東尼所屬的經理人公司WME率先「跳船」；《痛愛完成式》小說原作者柯琳胡佛（Colleen Hoover）則在社交媒體表達對碧琪麗芙莉的支持，稱對方「誠實、善良」，並附有《紐約時報》報道此事的連結。