【開箱】94歲奇連伊士活律政佳作 《二號陪審員》反思司法與公義

童星出身的尼古拉斯侯特（右）逾20年前在《單親插班生》扮演東妮歌莉蒂（左）的兒子，在《二號陪審員》前者飾演隱瞞真兇身分的陪審員，東妮則扮演因政治野心忽略了程序漏洞的檢控官。

【明報專訊】奇連伊士活（Clint Eastwood）演而優則導，年屆94歲高齡仍創作不斷，新片《二號陪審員》（Juror #2）不知何故，受華納電影冷待，美國只在少數戲院上映，亞洲地區如香港亦無緣在大銀幕欣賞，本月20日僅透過影視串流平台Max上架。其實此片拍得平實，佈局巧妙，演員精彩，是近年律政題材中的佳作，亦翻新了同類型電影的框架，透過有罪陪審員的道德兩難，詰問司法制度是否仍可彰顯公義。

陪審員變真兇

《二號陪審員》講述Justin是酗酒康復者，家有快將分娩的太太Ally，被法庭傳召擔任一宗謀殺案的陪審員。案件發生於1年前，Kendall與男友James在酒吧爭執，前者其後被發現伏屍叢林，James被控謀殺，但堅稱無辜。甫開審聽到案情，Justin即回想自己當時也身在該酒吧，駕車離開時撞到硬物，當時沒發現任何屍體，當地又常見鹿蹤，以為只是撞到動物，在庭上才驚覺自己可能是「真兇」。

過往同類題材的電影，控辯雙方激烈陳詞，被告有否犯案形成懸念，但很少像此片般把陪審員設定為兇手。編劇Jonathan Abrams卻無意把任何角色塑造成壞人，相反當中每個人都在自己崗位竭盡所能，到底哪裏出了問題，都是對制度的詰問？當陪審團閉門決議，最初就像《十二怒漢》的角色，大部分都認為James有罪，想匆匆投票後回家；良心未泯的Justin力排衆議，提出應好好討論細節才下定論。討論下來，很快便發現執法漏洞，陪審員中有退休的資深重案組探員Harold，指警檢雙方在James以外，從來沒有鎖定其他嫌疑人；醫科實習生的陪審員從死者傷勢提出另一論點，指Kendall有可能是被車撞落叢林。Harold認同這個推斷，更展開調查，卻觸犯了陪審團規定。當Justin從戒酒會朋友兼律師那裏得知，以其酒駕紀錄，即使自首也可能判囚終身，Justin會如何抉擇？

電影開頭及James宣判後，鏡頭都對準「正義女神」像，造型中的蒙眼，代表客觀，不被感官所誤導，由理性判斷；長劍代表刑罰的正義力量；天秤則意味公平公正的審判。除了有罪的「陪審員」，片中控辯雙方均存在缺失，主控官Faith角逐地區檢察官高位，想改變制度的根本，藉這宗牽涉家暴的兇案造勢。被Harold提醒警檢的粗疏後，她曾嘗試彌補，努力尋找是否有另一疑犯；然而政治上的野心，會否讓她一直往歪路走？電影最後呈開放結局，她上門找Justin便結束。辯護律師Eric相信當事人無辜，但他是政府委派（類似法援律師），資源有限，根本沒能力為James搜尋更多有力證據，這一點又引證了《毒舌大狀》金句「法律面前，窮人XX」。就連法醫部門，片中也借陪審員之口，說他們一日不知要處理多少屍體，忙中有遺漏。此外，陪審員Marcus因自身經歷，對於曾加入幫派的James已有偏見，加上Justin的設定，值得反思當制度出了問題，好人也會做壞事。

口碑好上映戲院少

此片演出陣容不弱，《暗夜情報員》基比巴素（Gabriel Basso）、《24》基夫修打蘭（Kiefer Sutherland）粉墨登場之外，扮演主控官Faith的《鬼眼》女星東妮歌莉蒂（Toni Collette）及飾演Justin的《五腥級盛宴》尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult），繼《單親插班生》扮演母子後，相隔逾20年再合作，尼古拉斯更交出從影代表作，在東妮和飾演Harold的《鼓動真我》西蒙斯（J.K. Simmons）等老戲骨面前，毫不遜色，把內疚懦弱、驚惶失措又暗自盤算各方對自己利害關係的複雜角色，全都準確演繹，此片若能在戲院上映或擴大宣傳，或會獲各大獎項提名。

為何此片受電影公司冷待，依然是個謎；據美媒報道，華納電影最初已決定把《二號陪審員》直上串流平台，後來安排11月初在美國不足50間戲院上映，並稱不會公布票房數字；美媒引述電影公司消息，稱是為了保存導演顏面，不想任何有關票房的負面新聞成為頭條；當時已有美媒抨擊此舉奇怪，指奇連伊士活至今仍是有叫座力的導演。在爛番茄網站，此片無論影評人或觀衆，得分都超過90%。美國網站Vulture指此事反映了現今大片廠制度的深刻問題，形容電影公司管理層視奇連「不是需要保護的藝術家，而是需要修正的錯誤」。如此冷待下，可能是奇連最後作品的《二號陪審員》，全球依然收超過2000萬美元（約1.56億港元），跟存在缺失的司法制度一樣，電影公司是否也應好好反省？