《誤判》戲院謝票 MC預告與黃百鳴合唱《記憶棉》

【明報專訊】張天賦（MC）、陳欣妍及監製黃百鳴前晚為《誤判》到戲院謝票。黃百鳴形容戲中有俊男與美女配搭，又欣賞MC連場動作戲，打得激烈。MC透露為應付武打場面，事前有秘密練習，為配合戲中警察角色，刻意照「太陽燈」數日，想有黝黑膚色，令外表看起來較穩重。拍照時MC擺出拳Chok爆甫士及凌厲眼神，有幾分似甄子丹。

MC為角色曬太陽燈

黃百鳴早前翻唱MC《記憶棉》的短片成為網上熱話，兩人前晚謝票時未有趁機同台合唱；為谷票房，MC預告跟老闆黃百鳴有機會合唱，「如果票房好，當然想拍《誤判2》啦！至於幾時合唱《記憶棉》，或者留待在老闆的網上頻道神秘出現」。黃百鳴未有預計票房成績，只希望靠觀眾的口碑傳開去。電影在內地上映優先場已有逾1.2億元票房，成績不錯。黃百鳴表示之前曾到上海和北京宣傳，現在集中在香港，MC因準備開騷，所以謝票活動要再度期；至於導演甄子丹則在內地其他地方宣傳，大家兵分兩路造勢。

提到戲中打鬥連場，MC遺憾未有機會跟甄子丹對打，但感激前輩指導和鼓勵，亦開心觀眾收貨，「動作上獲甄子丹指導，我有信心，全因他對我有信心，不過有他監場，打得較緊張，記得有一招似摔角『鎖腳』，子丹以前拍戲用過，但他是升級版，我就是入門版。」他覺得拍動作片幾好玩，如有機會都想再試，不擔心受傷。

提到洪嘉豪的《黑玻璃》入圍「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲》最後5強，MC替好友開心，更自發拍短片放上網為對方拉票，「雖然我們對爭獎都抱佛系心態，不過作為朋友亦是樂迷，是應該幫手拉票。贏獎的話，當然要在台上喊足3分鐘，感動流涕那種，就是對我和樂迷最好的回報」。

剪走部分激情戲 陳欣妍嘆可惜

陳欣妍表示已通知親朋戚友，齊包場支持，亦相約男友沈震軒平安夜拍拖睇戲。黃百鳴即笑言希望她「平安」，因片中陳欣妍跟對手張智霖有幕激情戲。陳欣妍解釋是意識上較大膽，亦沒有裸露鏡頭，拍攝前未有向男友備案，因大家都是專業演員，不過她承認心情緊張，要靠對手和導演相助，「張智霖好專業，多得他教導和帶我入戲，他又跟甄子丹現場做示範，過程好精彩，應該有拍花絮。我覺得身為女仔不能輸給他們，結果一take過完成，可惜好多鏡頭最終被剪走」。

記者：林蘊兒