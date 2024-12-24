開腦切腫瘤後首現身 蔡一傑出關參加聖誕派對 胡楓讚靚仔

【明報專訊】蔡一傑9月因病臨時缺席草蜢美國三藩市巡唱，只有蔡一智和蘇志威演出，10月中公開交代病况，透露完成切除腦部腫瘤手術，貼出術後照片，剃了頭的他後尾枕有長長U形疤痕，留言：「希望給我一點空間和時間讓我慢慢康復好起來，我相信我往後的人生一定更精彩……我哋會繼續唱歌、跳舞，繼續開party，OK？約定大家喇！」相隔兩月，蔡一傑出關參加日前胡楓跟家人舉行的聖誕兼賀獲頒授銅紫荊星章派對。術後首公開露面的他戴畫家帽，精神奕奕與一眾好友合照。胡楓透露蔡一傑精神很好，好靚仔，全晚玩得好開心。

娛樂組

92歲胡楓（修哥）日前舉行「修哥萬花筒聖誕派對」，筵開多席賀獲頒授銅紫荊星章，除四代同堂亮相，還邀請圈中好友包括羅蘭、肥媽（Mario Cordero）、姜大衛和太太李琳琳、陳妙瑛和張達明等參加，10月在社交平台自揭做了切除腦腫瘤手術的蔡一傑首度出席公開場合。

蔡展歡顏祝大家聖誕快樂

周美鳳與陳淑芬（陳太）分別在社交網貼出派對短片，身穿黑色外衣內襯橙色衫，戴黑色畫家帽的蔡一傑與周美鳳一同出鏡，後者說2024將快過去，最緊要大家身體健康，在旁的蔡一傑展燦爛笑容對鏡頭說：「聖誕快樂！」他反應很快，精神極佳，康復進度理想。陳太貼出蔡一傑跟眾人大合照短片，大讚蔡一傑精神飽滿，不過仍需靜養和戒口，說對方畀足面修哥。

修哥一直跟蔡保持聯絡

修哥接受《明報》電話訪問，透露蔡一傑在派對現身，大家都好開心，「佢精神好好，好靚仔，大家有講有笑」。問到蔡一傑是否特別惜他，所以出關參加派對？修哥說：「傑仔（蔡一傑）一直好惜我，之前開演唱會佢同阿智（蔡一智）畀驚喜我，突然出現唱歌畀我聽。我都一樣好惜傑仔，我哋一直有聯絡。」

安排蔡坐角落位置 免成焦點

問到蔡一傑之前做腦部手術是否很擔心？修哥說：「當然擔心啦，佢唔係生粒瘡，係開腦做手術喎！我好驚，好彩佢𠵱家冇事。」修哥表示派對當晚沒有詳細了解蔡一傑病况，不想給對方壓力，所以特別安排他坐角落位置，免成大家焦點。他透露蔡一傑成晚都好開心，不停跟大家傾偈。修哥與不少賓客在派對上獻唱，問蔡一傑有沒有唱歌？修哥說：「傑仔還在休息中，待他完全康復才唱歌。」