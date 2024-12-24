69歲丹素華盛頓受浸當牧師

【明報專訊】現年69歲的金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）在《帝國驕雄II》扮演奸角，被看好可以躋身來年奧斯卡最佳男配角候選名單，甚至可能拿下演藝生涯中第三座小金人，日前他在個人履歷再增添一個牧師名銜。

據美媒報道，丹素華盛頓上周六（21日）在紐約市哈林區Kelly Temple基督上帝教會（Kelly Temple Church of God in Christ）受浸，並在主教拜恩（Christopher Bryant）和一衆教友見證下，獲頒牧師執照及證書。丹素致辭時提到，「花了一段時間，我終於來到這裏，如果（上帝）可以為我做這件事，那麽他就沒有什麽不能為你做的，天空只是字面上的限制」。跟丹素結婚超過40年的太太保莉達（Pauletta Washington）也上講台致辭，稱為丈夫踏上靈性之旅感到驕傲。主教拜恩其後在社交媒體發帖及照片，慶祝丹素加入成為神職人員，「他在基督上帝教會獲得了牧師執照，這是一個令人振奮的時刻」。

據報丹素華盛頓一直是虔誠基督徒，早前他接受美國版《君子》雜誌時提到，荷李活一直忽視宗教，「不會有人談及，既不時尚，也不性感，但不代表在荷李活的人沒有信仰」。丹素自言大家看到的他，是透過上帝賜予的一切做到最好，並且無所畏懼。