夾公仔成癮 陳健安擬投資做機主

【明報專訊】陳健安（安仔）昨日於將軍澳舉行第4張個人專輯《PROJECT REJECT》簽唱會，擔當聖誕老人送禮物，帶來4隻玩夾公仔得來的公仔送給幸運兒，與眾同樂。粉絲趁取簽名時，送聖誕禮物給安仔，還有小妹妹向他獻吻，冧爆安仔。他表示平安夜與家人晚飯，之後去玩夾公仔當餘興節目，笑言已學識限定花費，避免過度揮霍，現儲了400個公仔，「我將所有公仔掛上聖誕樹做裝飾，已拍照上載社交平台，然後再將這些公仔放到公仔機裏，給粉絲玩夾公仔做慈善，合共籌得5位數字善款。（夾公仔的錢花了5位數？）超過呢個數字」。

夾公仔助紓壓

新碟主題講「拒絕」，問他可否拒絕再玩夾公仔遊戲？安仔稱不會，「這是我的紓壓妙方，我沒有太多娛樂，又冇車、冇買衫，媽媽曾笑我『你又去夾公仔？』到她約朋友打麻將我就說『你又去打麻將？』自此她由阻止變鼓勵」。會不會開夾公仔店嘗試做生意？他說：「有打算做公仔機機主，繼續將自己夾到的公仔做貨源。」

安仔透露自從愛上玩夾公仔，有時幫家姐、朋友和同事夾特定款式公仔，跟大家多了話題，又趁節日送公仔給小朋友，人緣運增強不少。問到對樂壇頒獎禮得獎信心？他直認期待攞獎，「想爭取機會上台唱歌給大家聽，以及多謝身邊人的扶持和愛護，已準備好致謝辭」。

記者：鍾一虹