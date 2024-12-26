捲性侵醜聞 中居正廣否認有暴力行為

【明報專訊】現年52歲的前日本男團SMAP隊長中居正廣，日前遭日本雜誌《女性Seven》爆料，指他跟一名演藝界女性B小姐發生糾紛，中居透過律師向女方支付9000萬日圓（約450萬港元）和解費，並簽訂保密協議。另一雜誌《週刊文春》跟進報道，指事件2023年6月發生，B小姐此前曾多次與中居在飯局上見面。事發當日，B小姐應富士電視台高層A先生邀請出席中居有份的飯局。報道指B小姐在行內地位較低，難以拒絕邀請，但A先生臨時失約，貴賓房內只剩下中居與B小姐把酒談天，最初言談甚歡，其後女方聲稱遭中居性侵。

報道指B小姐因此事身心受創，須住院治療，並深信A先生故意設局，將她「獻給」中居正廣。B小姐想找律師討回公道卻遇困難，一名熟悉演藝界的律師聽到加害者名字後，即以「對方背景強大」為由拒絕接案，B小姐最終找到女權律師協助，但她為免報警令身分曝光，故跟中居方面和談，收取450萬港元和解費，雙方亦協議保密此事，約定若任何一方違反，將承擔賠償責任。

《週刊文春》追訪涉事的富士電視台，多名高層均否認此事，社長港浩一也否認B小姐被要求出席飯局，也沒要求女職員提供性接待。中居正廣方面以「雙方有保密協議」為由拒絕回應，只否認有暴力行為。

文：蘇珮欣