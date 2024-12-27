鄭伊健認不懂處理「奪麵雙琪」陷低潮 陳卓賢稱付出收穫落差大感挫敗

【明報專訊】兩代小生鄭伊健和陳卓賢（Ian）合演新片《久別重逢》，二人首度合作覺得彼此擁有相同際遇，都曾不被外界所明白，很有共鳴。當年發生「奪麵雙琪」事件的伊健罕有重提情史，承認因不懂處理問題，連帶工作被質疑，受盡輿論壓力，要靠時間克服人生低潮。Ian稱自己的星途被認定為很順利，其實曾經歷迷惘期，覺得付出與收穫落差大，質疑自己及感挫敗。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

鄭伊健和Ian在《久別重逢》分別飾演成年版蘇昇華及年輕版蘇昇華，講述飾演年輕版夏文萱的許恩怡與Ian因一張唱片相遇相愛。轉眼十數年，已成音樂人的伊健面對創作瓶頸，陷入人生低谷的他選擇逃避而展開一趟旅程，途中在醫院重遇走到人生盡頭的舊愛夏文萱（蔡思韵飾）。

現實生活中，入行38年的伊健不覺有瓶頸位，在別人眼中可能有停滯不前的時候，「身邊同事和粉絲對我可能有要求，有時候會覺得我停滯不前，可以再做好些，其實沒有人知道什麼是最好，點解你覺得最好就要放在我身上？」

伊健稱做什麼都錯 不理會任事情發酵

伊健自覺事業so far so good ，不過都試過沒有人明白自己的時候，但非為工作，而是當年梁詠琪被指介入他和邵美琪的感情，「奪麵雙琪」成熱話。他說：「當年感情事上出現了問題，大家反應很大，一輪咀說這、說哪，之後無論我做什麼都是不對，錯、錯、錯。其實我做了些什麼？只是私人感情問題，就質疑我的工作，成件事就一窩蜂。唯有唔理，讓事情繼續發酵。」他承認那時候是人生低潮，克服要靠時間，時間可以改變一切，最重要清楚自己需要什麼，如果不清楚，就會被大家感染，會問自己：「係啦，點解會咁樣？」

伊健稱那段時間回想自己是什麼人，需要什麼，所有事情便能解決，承認不開心，「不是外界輿論令我不開心，是自己不開心，有些事情不懂得處理。（處理得不夠好？）唔會有好，亦都唔會有唔好，總之事情發生了就接受」。沉澱完再出發？伊健說：「又無話再出發，我的工作是唱歌和拍戲，有工作就做到最好便可。」說到太太蒙嘉慧重回校園讀日文，他讚太太好叻，不理學到什麼level，學到就得。

喜與年輕人合作 有新衝擊

提到近年少拍戲，伊健稱一向產量不多，不單止他，目前電影市道欠佳，很多演員產量亦不多，「不可以話市道萎縮，我入行時，大家都話市道已經好差，我入行得太遲，都做了那麼多年，所以毋須理會，每個世代不同，現在電影可能變了另一種類型」。他表示被《久別重逢》劇本吸引而接拍，感覺新鮮，演員和工作人員都好後生，充滿幹勁和能量，「娛樂圈應發生不同新事物才有衝擊，不是重覆又重覆」。伊健稱看見戲中演年輕版的Ian，便想起自己入行時一樣那麼沉默寡言，「Ian真的好靜」。

Ian學純粹心態 別忘原來的自己

Ian開心跟伊健合作，從對方身上學到純粹心態，稱入行後每天不停有事發生，別忘記自己本來是怎樣，要維持當初的純粹，承認曾感迷惘，發現只是不適應，沒失去自己。對於首次擔正做男主角，他表示節奏與之前拍劇完全不同，電視劇一日可能拍三四十場戲，講一大段對白，根本沒時間消化和沉澱，今次拍戲很幸運遇到這班底，每拍完一場戲，導演梁禮彥會一齊重溫，問他的感覺，調節後再嘗試，令他可以好投入演出。

回想當運動員付出回報成正比

Ian跟角色一樣對音樂充滿熱誠，以及曾感疑惑，質疑自己能力，「外界睇覺得我好順利，當然我也覺得自己好幸運，不過這世界，其實是你睇我好，我睇你好，可能我經歷過不順利，大家不知道而已。未入行前是運動員，只想在這比賽上勝出，入選到什麼，就努力練習，付出和回報成正比。入行後，反差好大，付出和努力不一定成正比，基本一定要努力，做到自己特定標準，做完所有，仍是被動，很多東西依然無法控制和處理，因有落差，就會有疑惑，亦有挫敗感。只能做好自己的事，其他順其自然，按部就班」。

新片談夢想，伊健稱一心想做演員的夢想已達成，成為歌手已超出預料之外，未來隨遇而安。問喜歡音樂的Ian是否已夢想成真？他說：「冇話夢想做音樂，只是不想每日重複做同樣事情，又要有意義，現在完全符合，做音樂，觀眾聽完收到信息，是一個任務、使命，做得很開心。未來想挑戰什麼？很多，例如想嘗試不同片種和角色，動作片也可以，不局限，沒偶像包袱，好少視自己為偶像」。

鄭伊健/髮型：John Chung

化妝：Shuen Kong

陳卓賢/髮型：Him Ng

化妝：Makeup Centre

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