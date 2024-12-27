期待加盟《愛．回家》 想拍音樂特輯 姚焯菲怕醜不要男主角

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）、魏浚笙（Jeffrey）和女團Lolly Talk前晚到元朗出席聖誕音樂活動。在新西蘭中學畢業的Chantel透露入讀大學前留港9個月，拍劇唱歌雙線發展，期待下月參演無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，又承認想拍音樂特輯，不過怕尷尬，抗拒跟男演員做對手戲。Jeffrey和Lolly Talk成員阿妹（黃敏蕎）為冧粉絲，分別手繪100張聖誕卡及親自炮製薑餅送給現場幸運兒。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

Chantel開心今年聖誕節除能與家人飯敘，又可以出騷跟粉絲過節，「收到粉絲送的聖誕蛋糕，跟家人一起分享，食得很開心。（不怕吃太多影響身形？）不怕，聖誕容許自己食多少少，之前肥了主要因為考試有壓力，家人叮囑我最緊要健康」。她表示報讀大學前會留港9個月，同步拍劇和出新歌，明年1月參演《愛．回家之開心速遞》，「我會以遠房親戚身分加入熊家，現在心情很興奮，因為這部劇我從小看到大，很期待跟劇中演員合作」。

After Class隊友炎明熹（Gigi）主演的音樂特輯最近播出，網民嫌男主角李爾晨跟Gigi年紀相差大，Chantel力撐李爾晨：「不要這樣說，男主角比Gigi年長10年，保養得很好。」問Chantel想不想拍屬於自己的音樂特輯？她說：「若有機會都想嘗試。」找《聲夢傳奇》歌手當男主角？Chantel耍手擰頭說：「不要《聲夢》，好尷尬，其他人都尷尬，男仔就尷尬，拍不到，或者等我長大一點就不會尷尬。」

Jeffrey赴日捱冷拍打戲

Jeffrey表示平安夜花了4小時繪畫100張聖誕卡送給現場粉絲。問到有沒有在卡上印唇印？他尷尬笑說：「沒有，第一次畫聖誕卡給粉絲，不要小看畫100張卡，真的很攰，其中一張卡是隱藏特別版，加了凸起掛飾波波，仲有我親筆簽名，是百分之一機會得到，特別珍貴。」

Jeffrey透露農曆新年將飛日本為新片開工，挑戰在雪地拍打戲，「拍打戲不能穿太厚，估計到時要捱冷開工，會準備大量暖包保持體溫」。日本現正處流感高峰期，他表示會帶備維他命C出門，勤做運動，希望增加抵抗力避免病倒，「我兩周前感冒，現在已康復了一點，最怕感冒影響聲線，拍戲有好處，必要時可以後期配音」。

阿妹被隊員投訴偏心粉絲

穿短裙聖誕look的Lolly Talk笑言衣服看似單薄，其實做了遮眼法，全部著上肉色絨底絲襪保暖，「很多人以為女團不怕凍，其實我們非常怕凍」。平安夜和聖誕節都在工作中度過，Lolly Talk覺得非常熱鬧和有氣氛，阿妹更成隊中最寵粉成員，帶了幾十份薑餅和聖誕卡送給粉絲，她自爆準備禮物時連環發生「蝦碌」事件，「我整的薑餅形狀好肉酸，於是買了一些形狀很靚的薑餅混合，有兩個版本。近日寫聖誕卡時，睇到卡後面印了日文說明，註明是歡迎卡，不過都是一份心意」。7名隊友聞言即起哄，稱分別準備了聖誕卡、布甸、聖誕襪等送給成員，追問阿妹為何不派禮物給她們，場面搞笑。

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