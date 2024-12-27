車禍後首現身 留陰影閉眼見翻車 江若琳常發噩夢

【明報專訊】江若琳早前駕車途經彌敦道與加連威老道交界時，失控剷上安全島，撞毀交通燈柱並向左翻側，昨日首度出席公開活動，現身維園工展會獻唱新歌。剛從日本散心回港的她承認對駕駛有陰影，閉起眼會憶起翻車一刻兼發噩夢，暫由老公蕭唯展充當司機。江若琳盼大難不死必有後福，對於撞車交界被網民封為「江若琳灣」，承認感尷尬。

記者：柯美

江若琳重提交通意外猶有餘悸，表示不敢相信眼前看到的景象，自言不是「新牌仔」，擁駕駛執照逾10年，每日揸勻港九新界，「有時就係咁邪門」。為何失控剷上安全島？她說：「因為有啲搶軚，想避開一些東西，可能車輛較大，剷上安全島就翻側。當刻超驚，心想會否出事，所以用最快速度逃離車廂，推去P波，解開安全帶，然後從天窗爬出來。」當時有很多途人見狀幫手拯救，令她感到人間有情，「睇到人疊人去救我，不過當時我已經逃離車廂，有跟他們說，但他們太專注救我，沒聽進耳，好warm 」。

自覺毋須進修駕駛

江若琳慶幸身體完好無缺，頭部撞向天窗亦無大礙，事件令朋友受驚，多謝大家關心，「很多朋友留言問候，我和老公覆足3日」。問到車輛是否已報銷及被扣分？她表示全部交保險公司處理，自覺沒需要補鐘進修駕駛，今次純屬意外，慶幸兒子Owen不在車內，「車禍前，我接囝囝放學，送他回家後，再揸車出去工作」。她承認現在對駕駛有陰影，閉上眼會看見撞車畫面和發噩夢，要時間克服，暫時由老公充當司機。

冧爆丈夫公開示愛

車禍後，江若琳一家三口到日本旅行散心，「第一次去東京，沒有行街購物，沒吃過一碗拉麵，主要陪囝囝玩，去兒童樂園、水族館、動物園和親子餐廳等，好累。我同老公講，下次要二人世界去」。

說到蕭唯展聖誕節在網上向她示愛，江若琳直認好冧，讚老公好正能量，交通意外後，第一時間致電給蕭唯展，對方安慰她要保持鎮定，又說毋須不開心和有陰影，「佢話差啲就無咗個老婆，所以平安是福，盼2025年不要有太多不愉快經歷」。江若琳稱今年犯太歲，之前覺得沒問題，出新歌又簽公司，點知「小器」，「多謝上天庇佑，希望大難不死必有後福。」對於網民稱銅鑼灣有「姜濤灣」，現在尖沙嘴有「江若琳灣」，她說：「好多人打完卡tag我，有啲尷尬，希望囝囝長大後沒有這個灣。」