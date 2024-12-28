《魷魚遊戲2》T.O.P演技遭劣評 導演黃東赫稱下季更黑暗悲傷

【明報專訊】影視串流平台Netflix韓劇《魷魚遊戲2》本月26日上架，2021年首播的第1季，是Netflix歷來最多人收看的節目，紀錄至今未破，第2季上架一天即成為香港Netflix收視冠軍。不過《魷魚遊戲2》評價好壞參半，美媒指不及首季，韓媒則大彈有份演出的BigBang前成員T.O.P演技「不堪入目」 。昨有消息指第3季明秋上架，導演黃東赫受訪時稱會比第2季好看，內容亦更黑暗及悲傷。

文：蘇珮欣

《魷魚遊戲2》共7集，前日上架，吸引世界各地粉絲通宵「煲劇」，雖然Netflix方面未公布收視，但在香港地區甫播出即成為收視冠軍。該劇在美國爛番茄網站42篇專業評論平均得分86%，觀眾評分則有63%。

角色故事 被評欠新意

雖然得分不算低，但《紐約時報》、《Hollywood Reporter》等美媒指第2季不如首季，不符期望，甚至失望，稱今季沒擺脫首季的悲慘背景，也沒有新細節，新增角色的遭遇都似曾相識，故事也停滯不前。英國《衛報》指荷李活為了增加票房收益，硬將完整故事分成兩節，《魷魚遊戲2》也秉承這惡習。另有美媒大讚第2季製作規模更大，用新的角度審視社會問題，如資本主義、階級不平等，還大讚李政宰的演技帶動了劇情。

口碑不及上季 相關股價下跌

韓媒方面，批評參演《魷魚遊戲2》的T.O.P演技讓人看不下去，也並非如導演黃東赫之前所言，「T.O.P演的角色需要很大勇氣，可透過演技來證明，我為何要與他合作」。T.O.P劇中扮演著名rapper薩諾斯，因投資加密貨幣失利，欠下巨債，所以參與「魷魚遊戲」，玩遊戲時吸毒，跟現實中T.O.P曾涉毒的行徑相似。韓媒批評T.O.P的演技讓人失望，「到底（他）展現了什麼勇氣？」斥其發音不清、表情誇張，他的戲分卻不少，讓人看不下去；也有網民指「T.O.P應該向全球觀眾道歉」、「沒有實力、讓人感到羞恥」。另外，有BigBang粉絲指T.O.P在劇中興奮起舞的動作，來自隊中歌曲《Bang Bang Bang》舞步。

未知是否《魷魚遊戲2》評價不及上季所影響，跟劇集相關的股票昨日應聲下跌，其中李政宰所屬事務所Artist United的股價跌29.9%，收報13,000韓圜（約68.4港元），還拖累投資《魷》劇的Showbox股價昨下跌19%，報3185韓圜（約16.7港元）。

朴成勳獲讚 彩蛋現「英熙」男友

《魷魚遊戲2》原班人馬李政宰、李秉憲、魏河俊及孔劉，以及新加盟的《奔跑愛情》任時完、《山茶花開時》姜河那、《絕世KOL》朴圭瑛、《黑暗榮耀》朴成勳、《日與夜》梁東根、前女團IZ*ONE成員曹柔理等所演角色的背景，均惹來熱議；朴成勳扮演為了籌錢做變性手術的前軍人，身手敏捷，帶領其他參加者反擊穿粉紅色衫的遊戲工作人員，表現獲讚。任時完與曹柔理劇中角色原是情侶關係，前者透過YouTube教人投資加密貨幣，因投資失利欠下巨債，曹柔理的財產也被男友拿去投資，懷有身孕的她望贏得獎金養育孩子；任時完發現曹柔理參加遊戲後，勢利個性似改變，讓人好奇二人在第3季的命運將如何結局。

另一方面，今季結尾「彩蛋」出現「英熙」娃娃及其男友「哲秀」娃娃，以及紅綠燈閃爍的畫面，暗示第3季會有「哲秀」娃娃的新遊戲出現。黃東赫受訪時透露，第3季預計明年夏天至秋天播出，會比第2季更精彩，內容亦更黑暗及悲傷。